Kevin Pasche: «Cette année, c'est mon tour»

Kevin Pasche va disputer la finale avec Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'ambiance est détendue du côté de la Vaudoise aréna, lundi à la veille de l'acte I de la finale face à Zurich. Après l'entraînement matinal, Benjamin Bougro et Kevin Pasche se rendent sur le terrain de basket, à l'extérieur de l'enceinte. Du peu que l'on a pu observer, l'attaquant du LHC est plus adroit que son gardien avec un ballon orange. Lorsqu'on lance au dernier rempart sur le fait qu'il a bien fait de faire carrière dans le hockey sur glace, celui-ci se marre: «Je l'attendais celle-là.»

Ces scènes font presque oublier que le lendemain, Lausanne va disputer sa deuxième finale de suite. Et que, contrairement à l'année précédente, les deux coéquipiers nés en 2003 seront sur la glace pour tenter de conquérir le titre.

Le plus jeune depuis neuf ans

D'ailleurs, ce mardi, Kevin Pasche aura 22 ans, 2 mois et 1 jour. Pourtant, le gardien du LHC ne possédera pas un record de précocité à ce niveau. Il y a neuf ans, Elvis Merzlikins était encore plus jeune. Du haut de ses 21 ans, 11 mois et 20 jours, il avait remporté le premier match de la finale avec Lugano, face à Berne. Mais déjà, on peut se rendre compte de l'exploit qu'est en train de réaliser le natif de Mézières (VD), lui qui peut se comparer au dernier rempart aux 246 matches de NHL.

Avant la saison, au moment où Lausanne a annoncé qu'il partait avec un jeune duo de gardiens, il y a eu beaucoup de sceptiques autour du club. Kevin Pasche et Antoine Keller allaient-ils faire oublier Connor Hughes, parti tenter sa chance en Amérique du Nord? Si le second a quelque peu déçu, le premier nommé a porté son équipe vers la première place en saison régulière.

Des statistiques ahurissantes

«L'année dernière, j'étais sur le banc. Cette fois, c'est mon tour», se réjouissait Kevin Pasche après la victoire lors de l'acte VII face à Fribourg. Forcément, à ce moment, c'était l'euphorie qui prédominait pour le dernier rempart: «C'est un sentiment incroyable de pouvoir disputer une finale», souligne-t-il.

Surtout que dans cette demi-finale des play-off, le LHC et son gardien sont revenus de loin. Menés 3-1 par Gottéron, ils ont réussi à renverser la vapeur et à remporter les trois derniers matches de la série. Et les Lions peuvent grandement remercier leur portier. Entre les actes V et VII, Kevin Pasche a réalisé 96,25% d'arrêts face aux Dragons. Une statistique ahurissante. «Avant cela, je faisais des bons matches, mais il me manquait cet arrêt en plus, analyse le jeune gardien. Plus la série avançait et mieux je me sentais.» C'est donc un dernier rempart en confiance qui arrive en finale.

«Un autre défi»

Sur le banc l'année dernière, Kevin Pasche ne se focalise pas trop sur cette expérience. «Ce sont deux nouvelles équipes, ajoute-t-il. On a vécu des matches très serrés contre eux cette saison et on verra dès mardi ce que ça va donner.»

En tout cas et logiquement, le portier croit aux chances de lui et ses coéquipiers. «Tout peut arriver sur cette série, prédit-il. On a vu que Zurich a été solide, mais on est sortis gagnants de la demi-finale contre Fribourg et c'est un autre défi.» Une nouvelle et dernière montagne à gravir pour remporter le titre. Et, pour Kevin Pasche, de faire mieux qu'Elvis Merzlikins en 2016.