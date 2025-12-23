Antti Suomela est-il poursuivi par la poisse?

De retour vendredi soir en Ajoie, Antti Suomela a joué deux matches de National League avant d'à nouveau se blesser. Depuis le début de la saison, le Finlandais du LHC n'a disputé que 9 rencontres.

Matthias Davet Journaliste Blick

«J'ai l'impression que ma saison débute maintenant.» La confession est venue d'Antti Suomela, vendredi soir devant le vestiaire du LHC à Porrentruy. En Ajoie, l'attaquant finlandais faisait son retour à la compétition, après s'être remis d'une blessure au genou qui l'avait tenu éloigné des patinoires depuis début octobre.

Clairement, le soulagement était visible sur le visage du No 11, tout sourire au moment de venir à l'interview en terres jurassiennes. Le programme qui se présentait au-devant des Lausannois était par contre costaud: quatre matches en l'espace de cinq jours. La jambe d'Antti Suomela allait-elle tenir? «Mon intention, c'est de jouer tous les matches», espérait-il vendredi soir.

Contact avec la bande

S'il était bien sur la glace le lendemain, pour la belle victoire face à Ambri à la Vaudoise aréna, le Finlandais n'était pas visible sur la feuille de match ce lundi, pour la réception de Berne. Comme entre le 10 octobre et le 6 décembre, son nom était inscrit à l'infirmerie.

Une rechute? «Il a percuté la bande du fond et s'est fait une entorse grave à la cheville, souffle Geoff Ward, son entraîneur, après le match de lundi. Il a passé une IRM aujourd'hui et nous verrons ce qu'ils diront.» Sur son visage et comme d'habitude, le technicien canadien ne laissait rien transparaître et il est difficile d'en savoir davantage sur cette blessure. Ce qui est quasi sûr, c'est qu'Antti Suomela ne devrait pas être sur la glace ce mardi aux Vernets, au vu des propos du coach.

Déjà blessé en début de saison

La poisse semble de nouveau frapper le Finlandais. Le Top Scorer des deux dernières saisons avait déjà manqué le début de cet exercice à la suite d'une blessure. De retour au jeu mi-septembre, il n'avait ensuite porté qu'à sept reprises le maillot lausannois avant ce choc au genou face à Zurich. «Avec cette blessure, je m'attendais à quelque chose de plus grave quand c'est arrivé, et j'ai même pensé que la saison pouvait être terminée», avait-il tempéré vendredi en Ajoie.

Toujours est-il que, pour la troisième fois de la saison, Antti Suomela manque à l'appel pour le LHC. Un casse-tête également pour le staff du LHC, qui ne peut toujours pas aligner six étrangers lors de ses rencontres.