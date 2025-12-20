«Dès que je mets un pied sur la glace, j'oublie ma blessure»

De retour après deux mois et demi de blessure, Antti Suomela a pris part à la victoire de Lausanne face à Ajoie (3-4 ap). Même s'il n'a pas marqué, le Finlandais est surtout heureux d'avoir pu jouer.

Matthias Davet Journaliste Blick

C'était annoncé par Blick jeudi et cela s'est vérifié vendredi, aux alentours de 18h. Sorti blessé face à Zurich au début du mois d'octobre, Antti Suomela a à nouveau griffé une glace de National League lors de la victoire de son Lausanne HC face à Ajoie (3-4 ap). D'emblée, le No 11 aurait même pu réaliser un assist mais la déviation sur son lancer d'Ahti Oksanen n'a pas trompé Damiano Ciaccio après 30 secondes.

Mais à la Raiffeisen Arena, ce n'était de loin pas le plus important pour le Finlandais. Le plaisir de pouvoir disputer un match, surtout après avoir déjà été blessé en tout début de saison, a suffi à faire son bonheur. La victoire en prolongation a été la cerise sur le gâteau. Interview.

Antti, qu'est-ce que ça te fait d'enfin retrouver la glace?

Franchement, je me sens bien. Ces trois mois d'attente ont été longs. Il y a une semaine, je sentais que je me rapprochais de plus en plus d'un retour au jeu, alors j'ai commencé à vraiment me focaliser là-dessus. J'ai l'impression que ma saison débute maintenant, parce que je n'ai pas beaucoup joué cette année. Globalement, c'est une très bonne sensation et je suis content de cette semaine.

On peut dire que c'est un cadeau de Noël en avance pour toi?

Oui (sourire). Tu arrives ici depuis un autre pays avec une mission claire: aider l'équipe à gagner. Et puis tu te retrouves à la maison, incapable de faire quoi que ce soit. C'est frustrant. Maintenant, je suis de retour là où je dois être, à faire ce pour quoi je suis venu. C'est une bonne sensation et j'attends les prochains matches, en espérant me sentir encore un peu mieux sur la glace.

Comment as-tu vécu cette deuxième blessure? Est-ce que tu t'es dit: «Arf, pourquoi ça m'arrive à moi?»

Oui, bien sûr. Au début, il y a eu un sentiment de tristesse. Je ne me suis pas souvent blessé dans ma carrière. Une seule fois auparavant, et c'était pendant l'été. C'était plus facile à gérer. Là, la saison venait de commencer et soudain tu te retrouves incapable de jouer. Avec cette blessure, je m'attendais à quelque chose de plus grave quand c'est arrivé, et j'ai même pensé que la saison pouvait être terminée. Avec le genou, on ne sait jamais. Puis, quand j'ai reçu les résultats de l'IRM et j'ai été soulagé: trois mois seulement. Ce n'est pas court, mais comparé à douze mois, c'est vraiment peu.

Les entraînements, c'est une chose, mais les matches en sont une autre. Comment tu t'es senti face à Ajoie?

J'ai essayé de me préparer du mieux possible, mais un match reste un match. Je trouve que ça allait au début. À certains moments, je me sentais un peu fatigué. Quand je suis vraiment à 100%, je peux faire des shifts plus longs et jouer davantage. Là, j'étais fatigué plus vite. Mais c'est normal: j'ai besoin de matches. Sans jouer, c'est impossible d'être en forme pour la compétition.

Tu dis que tu as besoin de jouer. Ça tombe bien, Lausanne joue quatre matches en cinq jours. Comment tu envisages cette série, surtout après une blessure comme la tienne?

On ne sait jamais à l'avance. Mais mon intention, c'est de jouer tous les matches. Ensuite, on voit jour après jour comment ça se passe. Je suis vraiment confiant. Aujourd'hui, je n'ai ressenti aucune douleur. Pour moi, c'est plutôt rassurant.

Après deux blessures coup sur coup, avais-tu un peu peur en retournant sur la glace?

J'ai l'impression d'oublier tout ça dès que je mets un pied sur la glace. Bien sûr que j'y pense parfois, mais ça ne m'aide en rien. Je préfère oublier et me concentrer sur le jeu, sur ce que je peux faire. Si quelque chose arrive, alors ça arrivera. C'est un sport rapide, tout peut se produire. Moi, je me prépare dans l'idée que je ne vais pas me blesser. C'est comme ça que je vois les choses.

T'es-tu fixé un objectif avant Noël? Marquer un but, par exemple?

Non, non. À ce stade de la saison, l'important, ce sont les victoires de l'équipe. Bien sûr, si je peux marquer, je le ferai. Si je peux faire une bonne passe aussi. Tout ce qui aide l'équipe à gagner et à prendre des points compte. C'est mon seul objectif. On veut aussi être une bonne équipe après Noël, donc on continue à développer notre jeu, et j'espère pouvoir y contribuer.