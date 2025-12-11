C'est officiel: Axel Simic est de retour à Lausanne

Comme annoncé par Blick, Axel Simic sera un joueur du Lausanne HC à partir de la saison prochaine. L’attaquant gruérien a signé un contrat de quatre ans avec le club vaudois.

Blick Sport

Axel Simic est à nouveau lausannois. L'information, annoncée mi-septembre par Blick, a été officalisée par le club vaudois ce jeudi. C’est donc une sorte de retour au bercail pour celui qui a été formé en partie à l’académie du LHC et qui a fait ses débuts en National League avec un Lion sur le maillot, lors de la saison 2017-18.

C’est pourtant un tout autre joueur, passé par Zurich, Davos et Kloten, qui va revenir à la Vaudoise aréna. Au total, l’attaquant de 26 ans a disputé 304 parties dans l’élite, inscrivant 56 buts et délivrant 33 assists. Avec les Vaudois, il a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu'au terme de la saison 2029/30.

«Axel représente exactement le type de joueur que nous voulons intégrer dans notre projet: jeune, talentueux, ambitieux et doté d’un fort potentiel de progression. Nous sommes convaincus qu’il s’inscrira durablement dans notre structure et qu’il franchira de nouvelles étapes à Lausanne», explique John Fust, directeur sportif du LHC, dans le communiqué.