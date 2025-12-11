C'est officiel: Axel Simic est de retour à Lausanne

Axel Simic est à nouveau lausannois. L'information, annoncée mi-septembre par Blick, a été officalisée par le club vaudois ce jeudi. C’est donc une sorte de retour au bercail pour celui qui a été formé en partie à l’académie du LHC et qui a fait ses débuts en National League avec un Lion sur le maillot, lors de la saison 2017-18.
C’est pourtant un tout autre joueur, passé par Zurich, Davos et Kloten, qui va revenir à la Vaudoise aréna. Au total, l’attaquant de 26 ans a disputé 304 parties dans l’élite, inscrivant 56 buts et délivrant 33 assists. Avec les Vaudois, il a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu'au terme de la saison 2029/30.
«Axel représente exactement le type de joueur que nous voulons intégrer dans notre projet: jeune, talentueux, ambitieux et doté d’un fort potentiel de progression. Nous sommes convaincus qu’il s’inscrira durablement dans notre structure et qu’il franchira de nouvelles étapes à Lausanne», explique John Fust, directeur sportif du LHC, dans le communiqué.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
31
-51
24