L'attaquant gruérien va revenir en Suisse romande. Axel Simic s'est engagé à moyen terme avec le Lausanne HC. C'est avec les Vaudois qu'il avait donné ses premiers coups de patins dans l'élite lors de la saison 2017/2018.

Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Axel Simic est en fin de contrat à Kloten et ne va pas poursuivre l'aventure en Suisse allemande. L'ailier gruérien est passé par Zurich, Davos et Kloten depuis son départ du Lausanne HC. Après sept saisons «d'exil», l'ailier buteur revient donc de ce côté de la Sarine. Selon nos informations, il s'est engagé avec les Lions pour un contrat à moyen terme.

Axel Simic fait partie de la même génération de juniors lausannois avec Théo Rochette et Inaki Baragano qu'il rejoindra ainsi la saison prochaine. Formé à Fribourg Gottéron jusqu'en 2014, le natif de Gumefens avait ensuite passé deux saisons dans l'académie du LHC avant de poursuivre sa progression en Amérique du Nord.

Dans quel rôle?

Après son retour à Malley, il avait ensuite rejoint les Zurich Lions où il ne s'était jamais vraiment imposé. Idem à Davos avant qu'il ne trouve une place en vue du côté de Kloten. En banlieue zurichoise, Axel Simic s'est développé comme un solide attaquant suisse, notamment lors de la saison 2023/2024 avec 18 buts et 10 passes décisives. Lors du dernier exercice, il avait été freiné par des blessures.

Reste à savoir quel rôle il sera capable d'endosser avec le Lausanne HC. Attaquant à vocation offensive, il a eu du mal à se développer lorsqu'il n'était pas impliqué dans l'une des meilleures lignes offensives de son équipe. Au vu de la densité des Lions sur le plan offensif, il devra cravacher pour être aligné sur l'un des deux premiers trios.