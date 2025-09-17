DE
FR

Sept ans plus tard
Axel Simic va revenir en Suisse romande!

L'attaquant gruérien va revenir en Suisse romande. Axel Simic s'est engagé à moyen terme avec le Lausanne HC. C'est avec les Vaudois qu'il avait donné ses premiers coups de patins dans l'élite lors de la saison 2017/2018.
Publié: il y a 46 minutes
Partager
Écouter
Photo: Michela Locatelli/freshfocus
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Axel Simic est en fin de contrat à Kloten et ne va pas poursuivre l'aventure en Suisse allemande. L'ailier gruérien est passé par Zurich, Davos et Kloten depuis son départ du Lausanne HC. Après sept saisons «d'exil», l'ailier buteur revient donc de ce côté de la Sarine. Selon nos informations, il s'est engagé avec les Lions pour un contrat à moyen terme.

Axel Simic fait partie de la même génération de juniors lausannois avec Théo Rochette et Inaki Baragano qu'il rejoindra ainsi la saison prochaine. Formé à Fribourg Gottéron jusqu'en 2014, le natif de Gumefens avait ensuite passé deux saisons dans l'académie du LHC avant de poursuivre sa progression en Amérique du Nord. 

Dans quel rôle?

Après son retour à Malley, il avait ensuite rejoint les Zurich Lions où il ne s'était jamais vraiment imposé. Idem à Davos avant qu'il ne trouve une place en vue du côté de Kloten. En banlieue zurichoise, Axel Simic s'est développé comme un solide attaquant suisse, notamment lors de la saison 2023/2024 avec 18 buts et 10 passes décisives. Lors du dernier exercice, il avait été freiné par des blessures.

Reste à savoir quel rôle il sera capable d'endosser avec le Lausanne HC. Attaquant à vocation offensive, il a eu du mal à se développer lorsqu'il n'était pas impliqué dans l'une des meilleures lignes offensives de son équipe. Au vu de la densité des Lions sur le plan offensif, il devra cravacher pour être aligné sur l'un des deux premiers trios.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
4
14
12
2
Lausanne HC
Lausanne HC
4
15
9
3
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
9
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
5
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-1
8
6
EV Zoug
EV Zoug
4
2
8
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
2
7
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-8
7
9
SC Berne
SC Berne
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Bienne
EHC Bienne
4
-7
2
13
HC Lugano
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-14
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus