Le Lausanne HC a procédé à un gros changement avant le deuxième match de sa demi-finale face à Genève-Servette. Les Lions réintègrent Sami Niku en défense. L'effectif du GSHC est plus stable.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après la défaite initiale de vendredi à Genève, le Lausanne HC se présente avec un alignement modifié pour l'acte II, ce lundi soir à la Vaudoise aréna. Ainsi les Lions alignent à nouveau deux défenseurs étrangers, contrairement à leur dernière sortie. Ainsi Sami Niku fait son retour dans l'alignement aux côtés d'Aurélien Marti. Erik Brännström évoluera avec Inaki Baragano.

Le Finlandais Ahti Oksanen fait les frais de ce choix. Titulaire samedi, il prendra place en tribunes ce lundi soir. Au niveau des lignes offensives, la ligne Oksanen-Rochette-Fuchs a été totalement démantelée. Théo Rochette patinera avec Drake Caggiulia et Damien Riat. Antti Suomela fera équipe avec Austin Czarnik et Domink Kahun. Ken Jäger, pour sa part, grimpe du centre de la quatrième à celui de la troisième ligne.

Devant le filet, Geoff Ward a décidé de titulariser à nouveau Kevin Pasche. Le gardien avait été le meilleur lausannois lors de la défaite 1-0 aux Vernets, samedi. Il a donc une nouvelle fois été préféré à Connor Hughes, qui est donc à nouveau le No 2. Devant le filet genevois, c'est évidemment Stéphane Charlin qui sera le titulaire.

Du côté des Aigles, Luca Hischier hérite du rôle de treizième attaquant. C'est le jeune Simas Ignatavicius qui prend place aux côtés de Marc-Antoine Pouliot et Tim Bozon sur le troisième bloc. Il s'agit du seul changement opéré par Ville Peltonen avant ce second acte.

Vainqueurs 1-0 à domicile, les Aigles sont en position de force avant de se rendre du côté de la Vaudoise aréna (20h, en direct sur Blick).