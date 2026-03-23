Après la défaite initiale de vendredi à Genève, le Lausanne HC se présente avec un alignement modifié pour l'acte II, ce lundi soir à la Vaudoise aréna. Ainsi les Lions alignent à nouveau deux défenseurs étrangers, contrairement à leur dernière sortie. Ainsi Sami Niku fait son retour dans l'alignement aux côtés d'Aurélien Marti. Erik Brännström évoluera avec Inaki Baragano.
Le Finlandais Ahti Oksanen fait les frais de ce choix. Titulaire samedi, il prendra place en tribunes ce lundi soir. Au niveau des lignes offensives, la ligne Oksanen-Rochette-Fuchs a été totalement démantelée. Théo Rochette patinera avec Drake Caggiulia et Damien Riat. Antti Suomela fera équipe avec Austin Czarnik et Domink Kahun. Ken Jäger, pour sa part, grimpe du centre de la quatrième à celui de la troisième ligne.
Devant le filet, Geoff Ward a décidé de titulariser à nouveau Kevin Pasche. Le gardien avait été le meilleur lausannois lors de la défaite 1-0 aux Vernets, samedi. Il a donc une nouvelle fois été préféré à Connor Hughes, qui est donc à nouveau le No 2. Devant le filet genevois, c'est évidemment Stéphane Charlin qui sera le titulaire.
Du côté des Aigles, Luca Hischier hérite du rôle de treizième attaquant. C'est le jeune Simas Ignatavicius qui prend place aux côtés de Marc-Antoine Pouliot et Tim Bozon sur le troisième bloc. Il s'agit du seul changement opéré par Ville Peltonen avant ce second acte.
Vainqueurs 1-0 à domicile, les Aigles sont en position de force avant de se rendre du côté de la Vaudoise aréna (20h, en direct sur Blick).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42