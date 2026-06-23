Lausanne a-t-il déjà trouvé le remplaçant de Théo Rochette?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC a réalisé deux jolis coups sur le marché des transferts au moment de préparer la saison 2027/2028. Selon nos informations, les Lions de la Vaudoise aréna ont en effet signé Miles Müller et Manix Landry, les deux attaquants d'Ambri-Piotta à qui il reste une année de contrat. Le second nommé était d'ailleurs déjà en discussions avec le LHC au moment de parapher une entente portant sur un an seulement avec les Léventins.

Les deux hommes ont plus ou moins le même parcours puisqu'ils ont joué plusieurs années en QMJHL, la ligue junior québécoise. Miles Müller (21 ans) a porté durant quatre saisons le maillot des Moncton Wildcats avant de revenir en Suisse du côté d'Ambri. L'ancien junior du HC Bienne est arrivé en 2024 en Léventine. En deux saisons, il a disputé 109 matches de National League et totalise 34 points (12 buts, 22 assists). Attaquant de métier, il a surtout l'habitude de jouer au centre.

Pour remplacer Théo Rochette?

Manix Landry (23 ans), lui, a un profil davantage polyvalent et peut à la fois jouer au centre qu'à l'aile. Le fils d'Eric, ancien joueur du Lausanne HC, a débarqué un an plus tôt que Miles Müller au Tessin. Après une première saison très discrète (6 buts, 0 assist), il avait explosé lors de l'exercice 2024/2025 avec 25 points à son compteur (14 buts, 11 assists). Il était quelque peu rentré dans le rang lors du dernier championnat avec une 16 points (7 buts, 9 assists).

Du côté de Lausanne, il y a fort à parier que l'on tente de compenser le départ de Théo Rochette en faisant venir de manière anticipée l'une des deux futures recrues. La semaine dernière, le meilleur compteur des Lions lors du récent championnat s'est en effet engagé avec les Detroit Red Wings pour une saison. Tant Miles Müller que Manix Landry ne seraient évidemment pas des remplaçants au même niveau que l'international suisse. Mais ils auraient au moins le mérite d'offrir une solution clés en main au Lausanne HC. Avec plus d'un mois de pause estivale avant le reprise des entraînements, nul doute que les téléphones vont chauffer entre les bords du Léman et le Sud du Gothard.