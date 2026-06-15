DE
FR

Il a toujours rêvé de NHL
Théo Rochette signe avec les Detroit Red Wings!

Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC, mais grande nouvelle pour Théo Rochette! L'attaquant international suisse s'est engagé pour une année avec les Detroit Red Wings et va donc tenter sa chance en NHL.
Publié: 02:56 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
1/2
Théo Rochette (à g.) vient de disputer son premier Mondial avec la Suisse.
Photo: Getty Images
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Théo Rochette (24 ans) a toujours dit qu'il rêvait de tenter un jour sa chance en Amérique du Nord. Éconduit lors de la draft NHL à plusieurs reprises, l'attaquant international suisse avait décidé de revenir en Europe après avoir gagné la Coupe Mémorial avec les Remparts de Québec. Après trois saisons réussies en National League et un premier championnat du monde disputé avec la sélection suisse voici quelques semaines, l'attaquant polyvalent était-il mûr pour obtenir sa chance?

Comme le Fribourgeois Attilio Biasca, le joueur du Lausanne HC a paraphé une entente avec une franchise de NHL avant la date butoire du 15 juin, dernier délai pour les franchises voulant engager un joueur sous contrat en Suisse. Ce sont les Detroit Red Wings qui ont mis le stylo à la main de Théo Rochette. Il faut dire qu'en trois saisons avec les Lions de la Vaudoise aréna, il a affolé les compteurs avec 104 points en 131 matches de saison régulière et 33 en 45 matches de play-off

La franchise du Michigan a annoncé avoir conclu une entente d'un an avec Théo Rochette. Et c'est peu dire que du côté de Detroit, il y a de quoi avoir des espoirs. Les Red Wings viennent de boucler un dixième exercice consécutif sans disputer les play-off. Il s'agit de la plus longue période parmi les 32 franchises de NHL.

Cette nouvelle est forcément embêtante pour le Lausanne HC, tout comme l'est celle d'Attilio Biasca pour Fribourg Gottéron. Grâce à l'accord paraphé entre la NHL et la National League, les Lions vont toucher un montant d'environ 200'000 francs comme dédommagement. Sous contrat avec le LHC jusqu'en 2031, Théo Rochette est toujours lié avec la formation vaudoise en cas de retour en Suisse. Cette saison ne vient par contre pas tacitement prolonger l'entente d'une saison, mais elle est simplement «perdue».

Il y a des chances que tant Théo Rochette qu'Attilio Biasca doivent faire leurs armes en AHL dans un premier temps. Le Lion serait alors envoyé du côté de Grand Rapid (Michigan) où il deviendrait un «Griffin», tandis que le Dragon serait parachuté au Bruins de Providence (Rhode Island). Mais tant l'un que l'autre ont le mérite d'oser patiner après leur rêve.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Lausanne HC
Lausanne HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      Lausanne HC
      Lausanne HC