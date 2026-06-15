Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC, mais grande nouvelle pour Théo Rochette! L'attaquant international suisse s'est engagé pour une année avec les Detroit Red Wings et va donc tenter sa chance en NHL.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Théo Rochette (24 ans) a toujours dit qu'il rêvait de tenter un jour sa chance en Amérique du Nord. Éconduit lors de la draft NHL à plusieurs reprises, l'attaquant international suisse avait décidé de revenir en Europe après avoir gagné la Coupe Mémorial avec les Remparts de Québec. Après trois saisons réussies en National League et un premier championnat du monde disputé avec la sélection suisse voici quelques semaines, l'attaquant polyvalent était-il mûr pour obtenir sa chance?

Comme le Fribourgeois Attilio Biasca, le joueur du Lausanne HC a paraphé une entente avec une franchise de NHL avant la date butoire du 15 juin, dernier délai pour les franchises voulant engager un joueur sous contrat en Suisse. Ce sont les Detroit Red Wings qui ont mis le stylo à la main de Théo Rochette. Il faut dire qu'en trois saisons avec les Lions de la Vaudoise aréna, il a affolé les compteurs avec 104 points en 131 matches de saison régulière et 33 en 45 matches de play-off

La franchise du Michigan a annoncé avoir conclu une entente d'un an avec Théo Rochette. Et c'est peu dire que du côté de Detroit, il y a de quoi avoir des espoirs. Les Red Wings viennent de boucler un dixième exercice consécutif sans disputer les play-off. Il s'agit de la plus longue période parmi les 32 franchises de NHL.

Cette nouvelle est forcément embêtante pour le Lausanne HC, tout comme l'est celle d'Attilio Biasca pour Fribourg Gottéron. Grâce à l'accord paraphé entre la NHL et la National League, les Lions vont toucher un montant d'environ 200'000 francs comme dédommagement. Sous contrat avec le LHC jusqu'en 2031, Théo Rochette est toujours lié avec la formation vaudoise en cas de retour en Suisse. Cette saison ne vient par contre pas tacitement prolonger l'entente d'une saison, mais elle est simplement «perdue».

Il y a des chances que tant Théo Rochette qu'Attilio Biasca doivent faire leurs armes en AHL dans un premier temps. Le Lion serait alors envoyé du côté de Grand Rapid (Michigan) où il deviendrait un «Griffin», tandis que le Dragon serait parachuté au Bruins de Providence (Rhode Island). Mais tant l'un que l'autre ont le mérite d'oser patiner après leur rêve.