«Si inconsciemment on se relâche, on va droit au désastre»

«Si inconsciemment on se relâche, on va droit au désastre»

Geoff Ward n'était pas satisfait de la performance de ses joueurs jeudi face à Fribourg. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Moins d'un an après avoir vécu la première finale de son histoire, le Lausanne HC a accroché une nouvelle étape importante dans l'histoire du club. En 103 ans d'existence, les Lions n'avaient jamais été leaders dans l'élite à la fin de la saison régulière. Bien sûr, un tel accomplissement n'est pas fêté dans le vestiaire, qui n'a encore rien gagné. «Si tu ne vas pas au bout, tout le monde aura oublié dans 10 ans que tu étais premier après 52 matches», rappelle Aurélien Marti. Ainsi, le LHC attend impatiemment les play-off.

Mais avant, il y a encore des rencontres à jouer en saison régulière. La première dans le statut de leader assuré a eu lieu jeudi face à Fribourg. Une défaite (0-2) qui n'a pas forcément ravi tout le monde. Est-ce que le fait d'être certain de finir premier à inconsciemment influencer les joueurs, qui se sont un peu relâchés? «Je ne l'espère pas, souffle Geoff Ward. Si c'est le cas, on va droit au désastre.» Des mots forts de la part de l'entraîneur après le revers face aux Dragons.

Un Canadien qui ne s'enflamme certainement pas à la vue du classement. «C'est super pour les fans et ça prouve qu'on a bien travaillé tout au long de la saison, concède le coach. Par contre, le moment le plus important de l'année arrive. La saison régulière n'a plus aucune importance.»

«Les équipes en face sont désespérées»

Pour son défenseur Aurélien Marti, la défaite face à Fribourg n'est normalement pas une question de relâchement. «Ce n'est pas du tout ce qu'on veut montrer, pose-t-il. On sait que les équipes en face sont désespérées et veulent nous battre.» Un sentiment de désespoir que Lausanne n'a clairement pas au moment d'aborder la dernière semaine du championnat. «Mais c'est à nous d'apprendre car, dans deux semaines, les matches ne vont pas être plus faciles à gagner.» En play-off, peu importe son adversaire, Lausanne aura fort à faire.

Le point positif est que le LHC est certain d'avoir l'avantage de la glace lors de tous les tours qu'il disputera. Un scénario qu'il aurait sans doute aimé avoir l'année passée, lorsqu'il a perdu lors de l'Acte VII de la finale à Zurich. «On sait qu'à la maison, on a un public qui nous pousse et, quand on joue un peu moins bien, on arrive à revenir grâce à ça», ajoute Aurélien Marti.

«Ça reste dans le vestiaire»

Pourtant, à nouveau, Geoff Ward reste très stoïque à ce sujet. «Oui, ça peut être un avantage, concède-t-il. Mais si on n'est pas prêts, ce n'en sera pas un. Preuve en est: ce soir (ndlr: jeudi face à Fribourg), on aurait déjà perdu l'avantage de la glace.»

Toujours est-il que Lausanne s'est mis dans de bonnes conditions toute la saison pour être au meilleur endroit le moment des play-off venu. La prestation face à Fribourg n'a rien d'alarmant, mais les Lions vont devoir montrer un autre visage ce samedi à Zoug. Et corriger quelques détails. Lesquels? «Je sais exactement que pointer du doigt mais cet aspect va rester dans notre vestiaire», répond Geoff Ward. Le jeu de bluff dont les clubs raffolent lors des play-off a déjà commencé du côté de la Vaudoise aréna.