Thibault Gilgen Journaliste Blick

Sans match depuis une bonne semaine et demie, le Lausanne HC peut désormais peaufiner sa préparation pour les play-off en connaissant le nom de son adversaire. Dès ce jeudi soir à la Vaudoise aréna, les Lions se mesureront à Langnau en quart de finale (20h00).

Historiquement, les Tigres évoquent de bons souvenirs aux supporters lausannois. C’est face à eux que le LHC avait décroché sa promotion dans l’élite en 2013. Plus proche de nous, c’est aussi face aux Emmentalois qu’il avait décroché la première demi-finale de son histoire dans l’élite en 2019. Le Lausanne HC avait gagné la série 4-3. Cette saison, les Vaudois ont battu quatre fois Langnau en autant de confrontations.

À priori, tous les voyants sont donc au vert. Mais les hommes de Geoff Ward ont un nouveau statut à assumer: celui de candidat au titre. En face, ils devront trouver la solution face à une équipe qui n’a rien à perdre et qui peut compter sur d’excellents joueurs. En voici cinq dont les Lions doivent se méfier.

1 Dario Rohrbach

Si les Emmentalois peuvent sans conteste compter sur une armada étrangère de qualité, c’est bien un joueur suisse qui a terminé meilleur pointeur des Tigres lors de la saison régulière. Arrivé d’Ajoie en 2022, l’attaquant Dario Rohrbach, 26 ans, a terminé la saison régulière avec un total de 32 points. Formé à Langenthal puis à Bâle, il réalise ainsi le meilleur exercice comptable de sa carrière. Parviendra-t-il à mettre de côté sa maigre expérience en play-off pour poursuivre sur sa lancée? L’arrière-garde lausannoise l'aura assurément à l'oeil.

Dario Rohrbach était le meilleur pointeur de Langnau lors de la saison régulière. Photo: keystone-sda.ch

2 Harri Pesonen

En parlant de joueurs étrangers, ils ne sont bien sûrs pas en reste. Devenu quasiment indissociable du club bernois après son passage à… Lausanne (2014-2018), l’international Finlandais Harri Pesonen a inscrit 31 points cette saison. Avec un total de 18 réussites, il est le meilleur buteur du club. Âgé de 36 ans, il était déjà sur la glace en 2019 lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en play-off. Il y avait signé deux assists et deux buts dans la série. Sa meilleure saison sous les couleurs emmentaloises reste l’exercice 2021-2022 avec 44 points. Même s’il ne peut pas gagner la série à lui tout seul, son expérience des matches à enjeux – en Suisse comme avec l'équipe nationale finlandaise – parle pour lui. Son engagement et son attachement envers le club bernois, font indéniablement de lui la figure de cette équipe.

L'ancien lausannois Harri Pesonen est à Langnau depuis 2018. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

3 Aleksi Saarela (et les Finlandais)

À l'image de son compatriote, le Finlandais Aleksi Saarela sera un atout majeur et très remuant dans l’attaque de l'Illfis. Avec 29 points et autant de buts qu’Harri Pesonen cette saison, il peut frapper fort à tout moment. Comme souvent en hockey sur glace, un Finlandais peut en cacher un autre. Avec en outre Saku Mäenalanen (18 points), dont on n'espère pas écrire fréquemment le nom sous stress, puis les défenseurs très impactants Juuso Riikola et Vili Saarijärvi (tous deux à 25 points), le LHC sait qu’il peut s’attendre à une armada étrangère qui se connaît par cœur et qui fonctionne très bien. Si l’on ajoute côté vaudois la présence sur la glace d’Ahti Oksanen, de Lauri Pajuniemi et d’Antti Suomela, ce quart de finale aura des allures de derby finlandais.

Aleksi Saarela, l'un des nombreux atouts finlandais de Langnau. Photo: Pius Koller

4 Phil Baltisberger

Phil Baltisberger n’est pas forcément l’atout le plus clinquant pour Langnau. De retour après une blessure au pied, le solide défenseur compte tout de même 11 points en saison régulière. Alors que son équipe participera aux play-off pour la seconde fois seulement en six ans, le Zurichois de 29 ans pourrait faire parler son expérience dans le vestiaire. Débarqué l’année dernière des ZSC Lions, organisation dans laquelle il a pratiquement joué toute sa carrière, on peut aisément imaginer qu’il sera un atout précieux lors des moments les plus chauds de la série. Débarqué en prêt l'an dernier avant d'enchaîner sur son contrat à l'Illfis, il pourrait prendre un nouveau statut.

Phil Baltisberger peut faire parler son expérience. Photo: keystone-sda.ch

5 Les gardiens

Vous nous voyez venir. Nous écrivons «les gardiens» car Stéphane Charlin est actuellement toujours blessé. Sa doublure (et ancien portier du LHC) Luca Boltshauser livre pour le moment tout à fait la marchandise. Il peut, à lui seul, dégoûter les attaquants lausannois. Mais, symboliquement, si Stéphane Charlin devait faire son retour dans la cage, ce serait assurément un délicat virage à négocier pour le LHC. Le futur genevois reste en effet sur une saison exceptionnelle, avec un pourcentage d’arrêt de 94,6% et cinq blanchissages. Il a été nommé MVP de la saison par ses pairs. Alors oui, le LHC ne va probablement pas trembler ni même changer sa philosophie face à lui. Mais en fonction des rebondissements dans la série, la carte Stéphane Charlin pourrait faire son petit effet.

Stéphane Charlin fera-t-il son retour dans la cage emmentaloise au cours de la série? Photo: Martin Meienberger/freshfocus