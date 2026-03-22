Le premier match de la série entre Genève et Lausanne a tourné en faveur des Grenat. Ancien joueur des deux clubs, Benjamin Antonietti nous livrera son analyse de la série au lendemain de chaque Acte de ce quart de finale.

Benjamin Antonietti

«On a eu droit à un gros début de match de Genève, comme on pouvait s’y attendre. Très vite, ils ont mis Lausanne sous pression, avec beaucoup d’intensité et une vraie présence physique. On a senti que Lausanne n’y était pas vraiment dans ce domaine, à part peut-être Damien Riat, qui a été capable par moments de répondre au défi. Mais dans l’ensemble, Genève a clairement pris le dessus dans l’impact sur la longueur de ce match.

Les Genevois ont également été très solides dans la structure en étant très bien organisés. Ils n’ont pas donné grand-chose aux attaquants lausannois. C’est une équipe qui a contrôlé son match, sans forcément en faire trop, mais en restant toujours juste dans ce qu’elle faisait. Ils ont su jouer simple et efficace, sans se désorganiser.

Ça s’est un peu équilibré après un début de match à sens unique, mais sur l’ensemble des 60 minutes, la victoire 1-0 me paraît logique. Il y a bien ce poteau juste avant l’ouverture du score, qui rappelle que ça peut aller très vite dans l’autre sens et que Lausanne n’était pas totalement hors du coup. Mais sur la globalité du match, Genève a quand même maîtrisé les événements.

Ce qui m'a plu pour le GSHC, c'est cette capacité à jouer de manière correcte en ne prenant pas de pénalité. Cela a empêché le LHC de pouvoir jouer en power-play et de prendre confiance. Il faut par contre souligner le très bon match de Kevin Pasche devant le filet. C'est vraiment lui qui a tenu son équipe dans le match à plusieurs moments clés. Sans lui, le score aurait pu être plus lourd.

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La quatrième ligne de Genève a aussi fait un énorme travail, avec beaucoup d’impact, beaucoup de charges. Les Rod, Verboon et Miranda ont sans cesse pesé et usé Lausanne au fil du match. C’est ce genre de ligne qui donne le ton dans une série. C'est aussi grâce à eux que, finalement, la première ligne peut débloquer le match à quelques secondes de la sirène finale. Ce qui s'est passé est finalement est assez logique.

Maintenant, je m’attends à une réaction de Lausanne. À domicile, ils vont devoir entrer dans le match avec la même intensité que Genève sur ce premier acte, parce qu’ils n’auront pas le choix s’ils veulent revenir dans la série.

À Lausanne de répondre au défi physique dès lundi, donc. Je me réjouis de voir s'ils en sont capables.»