DE
FR
Quelques images du mariage des Andrighetto
0:23
Sven et Lynn se sont dit «oui»:Quelques images du mariage des Andrighetto

La star de Zurich a dit oui
Sven Andrighetto a fêté son mariage avec un château gonflable

La star des Zurich Lions Sven Andrighetto et sa compagne Lynn se sont mariés. La cérémonie s'est déroulée sur les bords du lac des Quatre-Cantons… avec un château gonflable.
Publié: il y a 54 minutes
1/2
En novembre, Sven Andrighetto et sa petite amie Lynn viennent de se marier.
Photo: Instagram
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Le 7 novembre 2025, la star hockey sur glace suisse Sven Andrighetto a demandé la main de sa compagne Lynn. «J’étais tellement nerveux», a récemment confié le joueur de 33 ans à la «Schweizer Illustrierte». Près de huit mois plus tard, le couple s’est marié.

Sur Instagram, ils ont partagé une vidéo montrant la fête qui s’est déroulée à la Villa Honegg, au-dessus de Buochs, dans le canton de Nidwald et au bord du lac des Quatre-Cantons. Lynn, qui a grandi à Pfäffikon (SZ), y apparaît dans sa robe de mariée, et des photos sont prises devant différents décors. Le clou de la fête semble être le château gonflable, qui est très fréquenté et contribue à la bonne humeur générale. Parmi les invités figure notamment Christian Marti, le coéquipier de Sven Andrighetto à Zurich. Et celui-ci n'a pas hésité à s'amuser sur le château gonflable, mis en place pour l'occasion.

Deuxième mariage pour le joueur

Le couple s’est rencontré à l’été 2023 lors d’une fête, grâce à des connaissances communes. Plus tard, ils se sont croisés par hasard lors de la Street Parade à Zurich. Après leur troisième rencontre, ils ont tous deux senti qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus entre eux. La mère de Lynn l’aurait toutefois senti à l’époque et aurait déclaré: «Ces deux-là vont se marier.»

Le quadruple médaillé d’argent aux Championnats du monde avait déjà été marié à une mannequin américaine, mais leur union avait pris fin en 2023. Peu après, il a trouvé le bonheur auprès de Lynn.

Les jeunes mariés se sont décrits comme des «âmes sœur » dans une interview accordée à la «Schweizer Illustrierte». «Je ne savais pas qu’une telle personne existait pour moi et je ne croyais plus au grand amour», a déclaré l'attaquant. Il s’est enfin senti à sa place. Sa compagne a ajouté: «Nous sommes les meilleurs amis du monde, nous pouvons parler de tout.»

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus