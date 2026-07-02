La star des Zurich Lions Sven Andrighetto et sa compagne Lynn se sont mariés. La cérémonie s'est déroulée sur les bords du lac des Quatre-Cantons… avec un château gonflable.

Cédric Heeb

Le 7 novembre 2025, la star hockey sur glace suisse Sven Andrighetto a demandé la main de sa compagne Lynn. «J’étais tellement nerveux», a récemment confié le joueur de 33 ans à la «Schweizer Illustrierte». Près de huit mois plus tard, le couple s’est marié.

Sur Instagram, ils ont partagé une vidéo montrant la fête qui s’est déroulée à la Villa Honegg, au-dessus de Buochs, dans le canton de Nidwald et au bord du lac des Quatre-Cantons. Lynn, qui a grandi à Pfäffikon (SZ), y apparaît dans sa robe de mariée, et des photos sont prises devant différents décors. Le clou de la fête semble être le château gonflable, qui est très fréquenté et contribue à la bonne humeur générale. Parmi les invités figure notamment Christian Marti, le coéquipier de Sven Andrighetto à Zurich. Et celui-ci n'a pas hésité à s'amuser sur le château gonflable, mis en place pour l'occasion.

Deuxième mariage pour le joueur

Le couple s’est rencontré à l’été 2023 lors d’une fête, grâce à des connaissances communes. Plus tard, ils se sont croisés par hasard lors de la Street Parade à Zurich. Après leur troisième rencontre, ils ont tous deux senti qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus entre eux. La mère de Lynn l’aurait toutefois senti à l’époque et aurait déclaré: «Ces deux-là vont se marier.»

Le quadruple médaillé d’argent aux Championnats du monde avait déjà été marié à une mannequin américaine, mais leur union avait pris fin en 2023. Peu après, il a trouvé le bonheur auprès de Lynn.

Les jeunes mariés se sont décrits comme des «âmes sœur » dans une interview accordée à la «Schweizer Illustrierte». «Je ne savais pas qu’une telle personne existait pour moi et je ne croyais plus au grand amour», a déclaré l'attaquant. Il s’est enfin senti à sa place. Sa compagne a ajouté: «Nous sommes les meilleurs amis du monde, nous pouvons parler de tout.»