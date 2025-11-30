Après des débuts mitigés avec Lausanne, Sami Niku semble avoir trouvé le bon rythme. Le Finlandais a été capital dans la victoire étriquée en terres emmentaloises (3-4).

Matthias Davet Journaliste Blick

Comparaison n'est pas toujours raison. Pourtant, difficile de dissocier Sami Niku et Erik Brännström au Lausanne HC. Les deux sont des défenseurs étrangers, avec un certain flair offensif, qui ont débarqué à la Vaudoise aréna cet été. Jusqu'à présent, l'un s'en sortait bien mieux que l'autre dans l'apport en zone adverse. En 30 matches disputés en National League, le Suédois a inscrit 25 points (13 buts, 12 assists). Un total impressionnant avec lequel il est très difficile de régater. Avant les deux dernières rencontres, Sami Niku pointait à 10 unités en 27 apparitions.

Mais ça, c'était avant le double affrontement face à Langnau. Contre les Tigres, le Finlandais a inscrit la bagatelle de cinq points. Ce dimanche à l'Ilfis, il a d'abord mis les Lions sur la bonne voie en ouvrant le score, avant de marquer un but ultra-important, le 3-2 à trois minutes de la fin de la partie finalement remportée 4-3 par les Vaudois. Le solo pour s'infiltrer dans la défense emmentaloise vaut le détour. «J'avais une bonne vitesse et je savais que je pouvais effacer mon adversaire. Ensuite, je suis allé à gauche et j'ai trouvé le trou.» Dis comme ça, ça en a presque l'air facile.

Toujours compliqué dans l'Emmental

Pourtant, à l'Ilfis et comme bien souvent, rien n'a été aisé pour le LHC, qui a bien cru qu'il allait rentrer pomme de son déplacement en ce dimanche après-midi. Comment expliquer que, à chaque fois ou presque que Lausanne monte dans l'Emmental, il a toutes les peines du monde à battre une équipe plus faible sur le papier? «C'est une patinoire dans laquelle il est difficile de jouer, affirme Geoff Ward, l'entraîneur vaudois. Nos adversaires ne nous en donnent pas beaucoup et ils savent être dangereux. On a plié, mais pas rompu.»

Mieux, ses protégés ont fait preuve d'un sacré caractère pour revenir en toute fin de match et prendre les devants. «Les gars commencent à avoir beaucoup de confiance en eux et dans leur rôle, se réjouit le Canadien. Ils jouent les uns pour les autres, et croient en eux. Certains jeunes tendent à prouver qu'ils ont leur place dans cette Ligue.»

Très bon ami avec Erik Brännström

Au-delà des jeunes, c'est surtout Sami Niku qui a crevé l'écran ce dimanche. «Je lui donne du crédit, puisque ces dernières semaines ont dû être frustrantes pour un joueur offensif comme lui, souligne son coach. Il a continué à travailler et ça commence à payer.» Quant à la comparaison entre ses deux défenseurs étrangers, Geoff Ward trouve des circonstances atténuantes à son Finlandais: «On l'a mis parfois dans des situations avec des jeunes et il a dû leur apprendre à travailler.» Des conditions qui laissent moins de place à l'attaque.

Pour l'un des deux principaux intéressés, le rapprochement avec Erik Brännström n'a jamais été un thème. «On est de très bons amis et on est juste heureux d'être ici ensemble, et d'aider l'équipe à gagner», sourit Sami Niku. En inscrivant trois des quatre buts ce dimanche à l'Ilfis, les deux défenseurs importés y sont bien parvenus.

C'est donc un ancien joueur de Kloten heureux et épanoui qui répond à nos questions dans les travées de l'enceinte de Langnau. «La pause internationale m'a fait du bien, révèle-t-il. C'était cool mentalement de penser à autre chose qu'au hockey et de passer du temps en famille.» En restant en Suisse, Sami Niku a pu profiter avec ses proches et revenir sur la glace surmotivé. Un état d'esprit qui lui réussit ces derniers temps, pour le plus grand bonheur des supporters du LHC.