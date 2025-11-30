Lausanne a encore eu de grandes difficultés dans l'Emmental

Pour la cinquième fois de l'année civile, Lausanne se rendait dans l'Emmental pour y défier Langnau. Et comme à chaque fois, les Lions ont eu toutes les peines du monde face aux Tigres. Ils reviennent cependant avec la victoire, en ayant retourné le match (3-4).

Matthias Davet Journaliste Blick

Langnau - Lausanne 3-4

L'adage veut qu'il n'est jamais facile de venir jouer à Langnau. Si un club peut bien le confirmer, il s'agit du Lausanne HC. Après trois défaites en play-off l'année dernière et une victoire à l'arrachée aux tirs aux buts fin octobre, les Lions revenaient pour la dernière fois de la saison (déjà) en terres emmentaloises en ce dimanche après-midi. Et comme toutes les autres duels en 2025, la troupe de Geoff Ward a connu une rencontre bien compliquée.

Pourtant, après 20 minutes, tout semblait bien parti pour les Vaudois. Sami Niku avait ouvert le score d'un tir flottant de la ligne bleue en début de match (7e) et, hormis quelques situations chaudes, notamment en box play, le LHC faisait le dos rond en zone défensive. L'avantage n'était de loin pas volé, même si Santtu Kinnunen avait touché le poteau de Connor Hughes avec un homme sur un jeu de puissance (10e).

C'est dans le deuxième tiers que les choses ont commencé à se compliquer pour les visiteurs. Langnau a clairement appuyé sur l'accélérateur et ces derniers n'arrivaient pas à réagir. Totalement oublié dans le slot alors que les cinq (!) joueurs de Lausanne étaient au même endroit, Santtu Kinnunen avait une nouvelle occasion d'égaliser (24e). Si l'action n'a pas terminé au fond, ce n'était que partie remise puisque quelques secondes plus tard et bien décalé, Andre Petersson pouvait égaliser d'un tir en première intention.

Peu enclin à vouloir s'en arrêter là, Langnau a continué à pousser. Si le score était de 1-1 après deux tirs, les Lausannois pouvaient grandement remercier Connor Hughes. À l'entame de la troisième période, les débats se sont quelque peu équilibrés, même si ce sont les Tigres qui ont eu la première occasion (Lapinskis, 43e).

Et alors que Lausanne pensait avoir un petit moment de répit en power-play, ce sont les Emmentalois qui ont pris les devants. Extrêmement malin, Luca Boltshauser n'a pas bloqué le puck et, en contre, Harri Pesonen a allumé la lucarne vaudoise (47e). Le LHC venait de se faire crucifier par deux de ses anciens joueurs. Sauf que… l'ancien de Langnau Erik Brännström a également voulu jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers, et il a égalisé d'un tout aussi beau tir (51e). Dans la foulée, Théo Rochette avait le puck de la victoire sur sa palette mais son lancer a été repoussé de la mitaine par le portier bernois.

Une fois n'est pas coutume, la rencontre a tourné en faveur du LHC. Auteur d'un joli numéro, Sami Niku a inscrit le but de l'avantage (54e) avant que, en supériorité numérique, Jason Fuchs ne marque celui de la victoire (55e). La réduction du score de Langnau a certes fait trembler le banc et le kop lausannois (Mäenalanen, 57e), mais les Lions ont tenu bon.

Malgré deux prestations peu abouties à l'Ilfis cette saison, Lausanne a décroché cinq points sur six en terres emmentaloises et c'est tout ce qui compte au final.

Rapperswil - Lugano 3-2 tab

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Dans l'autre rencontre dominicale, Rapperswil a eu recours aux tirs au but pour prendre le meilleur sur Lugano 3-2. Trois tireurs saint-gallois ont fait mouche, tandis que les Luganais n'ont pas marqué le moindre penalty.