«Je suis content que le focus soit sur Julien Sprunger»

Arrivé en 2018, Reto Berra va disputer ses derniers play-off avec Fribourg Gottéron. Dans sa «deuxième maison», il souhaite évidemment aller au bout, pour lui et… pour son capitaine Julien Sprunger.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors du media day de Fribourg Gottéron, Reto Berra était beaucoup moins demandé que Julien Sprunger. Logique, puisque le No 86 est la coqueluche de la BCF Arena et il va mettre ce printemps un terme à 24 années de carrière, toutes avec les Dragons.

Pourtant, une autre page va se tourner cet été sur le plateau de Saint-Léonard. Débarqué en 2018, le portier zurichois va retourner dans la banlieue de la plus grande ville de Suisse, lui qui a signé pour deux ans à Kloten. «Mais je pense que je suis très, très loin de ce que Julien représente pour Gottéron, tempère, modeste, le dernier rempart. D'ailleurs, je suis aussi content que le focus soit sur lui (rires).»

«Je remercie les fans»

Reto Berra se souvient de Julien Sprunger l'adversaire, avant du coéquipier. «Il y a une vingtaine d'années, je me souviens d'avoir évolué ici et il y avait déjà ce grand et tellement bon joueur, sourit le gardien. C'est lui le maître ici et je me répète, tout le focus est sur Sprunger!»

Problème pour lui, en face de nous, c'est bel et bien le No 20 de la BCF Arena. Donc, le temps de l'interview, on se concentrera sur lui. Car lui aussi est très apprécié sur le plateau de Saint-Léonard. «C'est vrai et je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur tout le public pour l'amour et le soutien que j'ai reçus, appuie Reto Berra. Je vois beaucoup de maillots avec mon nom dans les tribunes et je remercie les fans pour la manière dont il m'ont accueilli et traité durant huit ans.»

À la conquête d'un deuxième titre

Reto Berra n'a sans doute pas compté le nombre de fois où il a été rappelé par le public, mais il fait sans doute monter la moyenne. «Fribourg est devenu ma deuxième maison, souligne-t-il. Il y a une grande histoire, mais surtout des gens incroyablement gentils, qu'on rencontre aussi en dehors de la patinoire.» Si le dernier rempart ne peut pas sortir le meilleur ou le pire moment vécu sur ses huit années dans le canton de Fribourg, il espère sans doute que le plus beau reste à venir.

Terminer son aventure avec les Dragons par un titre le fait évidemment rêver. «Évidemment, ces derniers play-off sont spéciaux pour moi, appuie le portier. Mais ce sera le cas pour tout le groupe. Il y aura de l'émotion quand tout ceci sera terminé mais nous sommes à un jour des play-off et je n'y pense pas. Je me concentre uniquement sur ma tâche de gardien.»

Celle-ci, en play-off, est légèrement différente qu'en saison régulière. «Là, on va chercher cet instinct de survie en soi, mime-t-il avec son poing au niveau de sa cage thoracique. C'est pour ça que l'intensité est aussi élevée, avec des matches tous les deux jours. C'est un autre hockey.» Un hockey qu'il connaît bien, à passé 39 ans. Champion en 2009 avec Davos, Reto Berra a forcément envie de décrocher un deuxième titre en National League. Peut-être sa dernière chance, avant de retourner chez de plus modestes Aviateurs. Y pense-t-il? «Tout ça est très hypothétique, répond-il. Avec des si…»