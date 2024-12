Voir jouer Kevin Pasche est un régal

Le portier vaudois s'affirme en tant que numéro un dans la cage du LHC. Photo: Getty Images

Thibault Gilgen Journaliste Blick

La critique était souvent formulée à travers les patinoires du pays, et particulièrement à Lausanne depuis de nombreuses années: quand verra-t-on enfin un jeune du coin percer à un poste clé et performer avec son club local?

La rétrospective 2024 des sports Pendant les Fêtes de fin d'année, la rédaction des sports de Blick vous propose une rétrospective de l'année 2024 à travers le regard de ses journalistes. Du 21 au 31 décembre, retrouvez chaque jour deux faits marquants qui les ont fait vibrer. Quel est le meilleur sportif, la meilleure sportive, le plus beau souvenir, ainsi que le coup de cœur de cette année 2024? Tim Guillemin, Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller et Thibault Gilgen vous partagent leur ressenti. Pendant les Fêtes de fin d'année, la rédaction des sports de Blick vous propose une rétrospective de l'année 2024 à travers le regard de ses journalistes. Du 21 au 31 décembre, retrouvez chaque jour deux faits marquants qui les ont fait vibrer. Quel est le meilleur sportif, la meilleure sportive, le plus beau souvenir, ainsi que le coup de cœur de cette année 2024? Tim Guillemin, Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller et Thibault Gilgen vous partagent leur ressenti. plus

La réponse à cette question, Kevin Pasche l’incarne à merveille. Propulsé dans la cage du Lausanne HC la saison dernière en tant que doublure de Connor Hughes, le Vaudois de 21 ans a tout simplement pris la place de numéro un cette saison dans la cage des Lions. Le directeur sportif John Fust et le coach Geoff Ward ont eu le mérite de faire confiance au talent qu’ils avaient sous la main, après le départ surprise de Hughes pour l’Amérique du Nord.

Combien avant eux auraient jugé qu’il fallait faire venir un gardien plus expérimenté, quitte à s’éloigner de ses bases et de son projet global? À peu près toutes les anciennes têtes pensantes du LHC, probablement. Mais ça, c’était avant cette formidable épopée qui a mené le club en finale au printemps dernier et qui lui a du même coup permis de retrouver une identité que l’on espère durable.

Encore du potentiel

Alors oui, quand on est bon et que les résultats sont là, c’est bien plus facile de prendre des risques. Mais avec sept blanchissages dans la présente saison, Kevin Pasche dégage une sérénité impressionnante et marche tout simplement sur les traces d'un certain Leonardo Genoni. Il doit tout de même trouver encore une certaine constance. Normal à son âge et il est quelque part rassurant de voir tout le potentiel qui s’ouvre devant lui.

S’il semble promis à un bel avenir, à Lausanne comme ailleurs, voir Kevin Pasche prendre toujours plus d’aplomb dans un club qui n’avait jamais vraiment osé mettre ses jeunes en scène est un régal. C’est mon coup de cœur de l’année, et probablement de la suivante aussi.