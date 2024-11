«Ce n'est pas ma psychologue qui va marquer des buts pour moi»

Killian Mottet n'a toujours inscrit aucun but en National League cette saison. Une situation extrêmement pesante pour le Dragon, qui n'a pas réussi à contenir son émotion après le match face à Kloten.

Killian Mottet (No 71) n'a toujours pas marqué cette saison. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'émotion est extrêmement palpable sur le visage de Killian Mottet. Le No 71 a la gorge serrée, il en perd ses mots. Au sortir du match entre Gottéron et Kloten – son 18e de la saison en National League sans but –, le Fribourgeois est très marqué par sa situation. D'abord, c'est pourtant la frustration qui l'emporte.

Après son interview donnée à «Radio Fribourg» et questionnée sur son manque de réussite depuis le début de la saison devant la cage, Killian Mottet lâche un immense soupir – pas par exaspération pour la question, mais plutôt par la situation dans laquelle il est embourbée. «Comme je ne suis plus à la radio, je peux le dire en bon français: Ça me fait royalement chier de ne pas pouvoir aider l'équipe de cette manière.»

La période creuse de Killian Mottet est comme le Beaujolais nouveau: elle arrive une fois par année. Mais cette saison, elle semble se prolonger inutilement pour le Dragon, qui a quand même marqué à 4 reprises en Champions Hockey League. Pas suffisant. «Je me pose plein de questions, avoue l'attaquant. C'est frustrant et je suis déçu.» Tous les fans de Gottéron savent que leur joueur marche à la confiance. Lui aussi, d'ailleurs: «Il faut que je me bouge le cul pour marquer le premier car je pense que, d'une fois que c'est le cas, ce sera parti.»

Une psychologue depuis 5 ans

En attendant, Killian Mottet doit faire le poing dans sa poche, et aider son équipe autrement. «Il faut que défensivement, je sois bon», analyse-t-il. Pourtant, il n'arrive pas à trouver la cause à tous ses problèmes. «Je regarde les vidéos, les matches et mes stats, souffle-t-il. Je n'ai rien changé. Mais à l'inverse, je devrais peut-être tout modifier. Tenter totalement autre chose, voire prendre une canne pour droitier.» Si «Kiki» a momentanément perdu son sens du but, ce n'est au moins pas le cas de son humour.

À Radio Fribourg il y a quelques jours, le No 71 expliquait être suivi par quelqu'un. Un coach mental? «Ça fait 5 ans que je suis suivi par une psychologue, précise-t-il. Ça m'aide énormément mais c'est sur la glace que ça se passe. Ce n'est pas ma psy qui va marquer des buts pour moi.» Toutefois, en parler lui fait surgir énormément d'émotions: «Il ne faut pas se cacher de voir quelqu'un… On est des êtres humains… (Il s'interrompt, il a la gorge serrée) Ça me touche.»

Killian Mottet sait pourtant qu'il ne peut et ne doit rien lâcher. «Il faut penser positif, précise-t-il. Demain (ndlr: vendredi), je serai de retour à l'entraînement, je vais mettre des buts à l'entraînement et je vais tout faire pour que ça rentre en match.»

Une personnalité différente

Heureusement pour lui, il est bien entouré par le staff de Gottéron, Pat Emond en première ligne. «Kiki n'est pas dans une situation facile, concède son entraîneur. Il travaille fort et se procure des chances.» Le coach des Dragons sait aussi qu'avec lui, il doit parfois communiquer différemment. «Il sait qu'il est sous pression mais il n'est pas question que je lui crie dessus car il a une personnalité différente.»

Pat Emond essaie donc de l'aider comme il peut. Mais à nouveau, ce n'est pas lui qui peut inscrire le premier but de Killian Mottet en National League cette saison. Une fois que cette première pierre à l'édifice sera posée – peut-être déjà samedi face à Zurich –, le Fribourgeois jouera sans aucun doute de manière bien plus détachée.