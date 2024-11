«Ce n'est pas parce qu'on a bien joué à Bienne que tout sera facile»

Le Fribourg de Pat Emond a concédé une nouvelle défaite. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Gottéron avait une magnifique opportunité: remonter à la 8e place au classement de National League (certes avec des matches en plus) en cas de victoire face à Kloten, jeudi à la BCF Arena. Problème? Les Dragons ont battu de l'aile face aux Aviateurs et se sont inclinés. Ils restent donc à la 12e place, avec 3 points d'avance mais 4 matches de plus que Genève-Servette.

Et pourtant, cette équipe de Kloten était plus que prenable pour Gottéron. Mais Julien Sprunger et ses coéquipiers ne sont pas entrés avec assez d'intensité dans la rencontre, comme ils l'avaient fait mardi, face à Bienne. «On n'a pas débuté avec la rage dans nos cœurs, explique tout simplement Pat Emond. On aurait dû être dominants mais on a été plats.»

Le premier but de Kloten a au moins eu le mérite de réveiller les Dragons. Ils auraient même pu prendre l'avantage en jouant plus de cinq minutes en supériorité numérique juste après dans le premier tiers, dont 55 secondes avec deux hommes de plus sur la glace. «Oh, je pense qu'on n'a même pas eu une chance de marquer, peste l'entraîneur fribourgeois à ce sujet. C'est des occasions qu'on a ratées pour nous remettre dans le match.»

«C'est inadmissible»

De son côté, son attaquant Killian Mottet ne peut qu'être du même avis: «Ce qui fait la différence, ce sont les 10 premières minutes, souffle-t-il. À Bienne, on avait bien joué. Mais là, on n'a pas réussi à bien débuter.» Justement, ce match dans le Seeland avait eu le mérite de relancer un peu la machine. «Mais les gars doivent se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a joué un bon match à Bienne que tout sera facile, prévient Pat Emond. C'est inadmissible d'entrer dans un match comme on la fait ce soir.»

La suite a quand même été mieux pour Gottéron, qui a finalement été surpris une seconde, puis une troisième fois par Kloten. Tout comme la première réussite, le 1-2 a été inscrit après un tir manqué par un adversaire, qui a profité à un autre. Malchanceux les Dragons? «C'est frustrant, avoue Pat Emond. Mais ça reste des erreurs individuelles au début de ces actions qui nous coûtent les buts. Il faut se présenter 60 minutes.» Chose pour le moment que ses joueurs ont du mal à faire.

Face au leader zurichois

Surtout, ils ont manqué l'opportunité d'enchaîner deux victoires et de remonter au classement. «Les gars étaient au courant mais, devant nos supporters, c'est une occasion complètement manquée, lâche l'entraîneur fribourgeois. Frustration, résignation, colère… On peut sortir tous les mots mais on a raté notre coup.»

Samedi, Gottéron s'en va défier le champion en titre et leader zurichois. «Quand une équipe a peur de perdre, parfois, la réaction est là, espère Pat Emond au fond de lui. Ce ne sera pas facile.» Effectivement. Mais Zurich fait partie des rares équipes que Fribourg a battu cette saison. Peut-être de quoi y voir un signe pour le déplacement à la Swiss Life Arena ce week-end.