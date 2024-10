Fribourg se fait surprendre par Kloten

Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Fribourg - Kloten

En cette soirée d'Halloween, le costume qui faisait le plus peur à la BCF Arena était sans aucun doute celui enfilé par le power-play de Fribourg lors de la première période. Bien qu'ayant évolué durant 5'05 en supériorité numérique (dont 55 secondes à 5 contre 3), les Dragons n'ont rien montré. Loin des friandises, le public fribourgeois a préféré offrir des sifflets à ses protégés.

En même temps, cette première période tournait au vinaigre pour Gottéron face à un Kloten fantomatique ou presque. Les Aviateurs – qui n'ont tiré qu'à cinq reprises lors des 20 minutes initiales – ont ouvert le score de manière un peu chanceuse. Alors qu'il faisait le tour de la cage et s'apprêtait à tirer, Rafael Meier a perdu le contrôle du puck, qui a terminé sa course sur la crosse de Nolan Diem, en bonne position pour inscrire le 1-0. Gottéron a toutefois poussé mais n'est pas parvenu à égaliser. La plus belle action de ce tiers d'entame a finalement été un contre à 3 contre 1 de Kloten, galvaudé.

Deux buts semblables

Dans le deuxième tiers, Fribourg est parvenu à rapidement recoller au score. En contre et après avoir joué parfaitement le coup, Maximilian Streule s'est retrouvé en parfaite position pour tromper Sandro Zurkirchen (25e). Un but mérité même s'il a été annihilé quelques instants plus tard par Kloten. À nouveau, les Aviateurs ont profité d'un tir raté de Niko Ojamäki qui a terminé sa course sur la canne de Miro Aaltonen, seul devant Reto Berra. Les visiteurs ont repris l'avantage (28e).

Toujours dans ce tiers, Mischa Ramel s'est procuré par deux reprises la même opportunité, affrontant seul Berra après avoir profité d'une erreur d'un défenseur fribourgeois. Mais par deux fois, le portier des Dragons s'est montré impérial (24e et 38e).

Enfin un but en power-play

Alors que Fribourg poussait pour revenir au score dans le troisième tiers, il s'est fait surprendre en contre. Ramel, passeur cette fois, a décalé Tyler Morley qui a envoyé une praline dans la lucarne de Gottéron (45e). Il s'agissait là du premier tir des Zurichois dans cette dernière période.

Même s'il s'est à nouveau retrouvé dans une position idéale, Streule n'est pas parvenu à réduire la marque (46e). Au milieu du troisième tiers, Kloten a offert une nouvelle possibilité à Fribourg d'évoluer à 5 contre 4. Et cette fois, les Dragons ne sont pas passés à côté, Marcus Sörensen trouvant l'ouverture (2-3, 50e). Bouillante, la BCF Arena a tenté de porter ses joueurs – en vain.

Avec cette nouvelle défaite, Gottéron reste à la 12e place en National League mais a joué plus que tous ses concurrents. Une victoire aurait fait du bien pour les Dragons, qui restent scotchés au fond du classement.