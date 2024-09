«J'adore faire une belle performance: plus personne ne parle»

Kevin Pasche et le Lausanne HC ont commencé leur saison de National League par une victoire face à Genève-Servette (2-1). Le très jeune portier, propulsé au poste de No 1 cet été, a répondu aux attentes dans cette rencontre.

Matthias Davet Journaliste Blick

Kevin Pasche a réalisé une belle performance face à Genève. Photo: Pascal Muller/freshfocus

La plus grande erreur serait sans doute de tirer des conclusions après ce premier match de National League. Oui, Kevin Pasche a réalisé une performance de haut vol face à Genève-Servette mais non, cela n'en fait pas le meilleur gardien de la planète. Par contre, le jeune portier lausannois a en tout cas prouvé – pour ceux qui en doutaient – qu'il avait les épaules solides.

Avec le départ de Connor Hughes à Montréal, Lausanne a pris la décision de lancer dans le grand bain son joueur de 21 ans. «C'est très spécial et honorable de la part du club de faire confiance à un jeune gardien en tant que No 1, souligne Kevin Pasche. Mais je suis prêt à prendre cette responsabilité et je vais le montrer chaque soir, dès que je le peux.» Sur ce premier match de la saison régulière en tout cas, il l'a bien démontré, lui qui a remporté ses duels en un contre un face à Sakari Manninen et Alessio Bertaggia.

«Un derby, ça reste un match»

«C'est bien de commencer comme ça, car il a fait un très bon match, appuie l'entraîneur des gardiens du LHC, Cristobal Huet. C'est une longue saison. Le but pour lui est qu'elle soit plus aboutie, avec un peu plus de matches.» Avec son énorme bagage en tant que portier, Cristobal Huet a-t-il eu des mots particuliers auprès de Kevin? «Non non, répond le coach. On garde le même processus qu'en matches de préparation ou que la saison dernière.»

D'ailleurs, le principal intéressé n'a pas changé plus que tant sa manière de voir les choses pour son premier derby face à Genève. «On m'a fait quelques commentaires comme quoi les derbys, c'était différent. Mais pour moi, ça reste un match et une fois que je suis dedans, je me sens bien.» C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé ce mardi soir à la Vaudoise aréna.

Il prend les commentaires négatifs

Kevin Pasche a repoussé 28 des 29 tirs qui lui ont été adressés par les Aigles. Mais ce n'était pas assez pour lui: «J'aurais voulu ne prendre aucun but, car je me fixe toujours des objectifs très élevés, explique-t-il. Mais je suis content de ce que j'ai montré et je vais travailler sur la constance désormais.» Pour cela, le portier des Lions ne doit «pas partir dans de l'arrogance ou d'être satisfait».

Une recette qui, pour le moment, a réussi à Kevin Pasche. Surtout que jamais la pression n'avait été autant lourde sur ses épaules. L'année passée, lorsqu'il a fallu palier l'absence de Connor Hughes, il a surpris tout son monde. Désormais, on lui demande de confirmer.

Tout l'été, les gardiens étaient le principal sujet de conversation autour du LHC. Kevin Pasche avoue n'avoir pas voulu rester en dehors de tout cela – lui qui avait déjà été le centre de l'attention la saison dernière. «Je prends tous les commentaires négatifs et j'essaie de les transformer en positif, en rage sur la glace. J'adore faire une belle performance comme ce soir: au final, plus personne ne parle.»

Le but désormais pour Kevin Pasche: faire en sorte que personne ne parle après les deux matches du week-end, à savoir un déplacement à Ajoie vendredi et la réception de Lugano samedi. Prudent, Cristobal Huet ne s'enflamme pas trop après la performance de son protégé. «Il y aura des hauts et des bas dans la saison», prévient-il. Reste que les supporters du LHC espéreront que, comme l'année dernière, il y aura davantage de hauts que de bas.