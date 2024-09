Grâce à Théo Rochette, Lausanne débute bien sa saison

Matthias Davet Journaliste Blick

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tout comme à Fribourg, l'émotion était palpable avant le coup d'envoi de la nouvelle saison à la Vaudoise aréna. Lausanne recevait Genève-Servette, équipe entraînée par Jan Cadieux. Le technicien avait perdu la veille son père Paul-André, légende du hockey sur glace suisse. Lors de la minute d'applaudissements respectée par toute l'enceinte, l'entraîneur des Aigles semblait particulièrement touché.

Mais dès que cette première rencontre a débuté, il n'a plus rien laissé paraître et son GSHC a pu débuter cette saison – malheureusement pour lui et ses joueurs, avec une défaite. Ses protégés ont pourtant été les premiers à se mettre en évidence, via Manninen. Le Finlandais a toutefois trop croisé son tir de la 1re minute de jeu. De son côté, le LHC a eu plus de peine à entrer dans sa partie, écopant même d'une pénalité (qui n'a finalement rien donné) au milieu du premier tiers. Quelques instants plus tôt, le capitaine lausannois Raffl avait dû quitter ses coéquipiers, touché.

Surtout, cette période initiale a été plutôt pauvre en occasions. La plus grosse a eu lieu à la 16e minute, lorsque Praplan a extrêmement mal dégagé la rondelle dans son camp. Celle-ci a directement atterri dans la palette de Fuchs, qui s'en est allé affronter seul Mayer. Comme quelques minutes plus tôt face à Pajuniemi, le portier genevois s'est montré intraitable. La fin de tiers a été marquée par la violente charge de Bertaggia, qui a envoyé voler Kuokkanen dans la bande.

Rochette et Pasche en héros

Une faute qui a permis au LHC de commencer le tiers médian en power-play, mais les Lions n'en ont pas profité. On a toutefois senti que Geoff Ward avait dû remonter les bretelles de ses joueurs lors de la première pause, puisque ceux-ci sont rentrés avec de bien meilleures intentions. Ils ont enchaîné les bonnes situations, jusqu'au premier but de la saison. Bien décalé par Glauser en contre, Rochette – qui était dangereux sur chacun de ses shifts en fin de 2e période – a parfaitement su tromper le portier adverse (35e). Les 9281 supporters lausannois (moins les quelque Genevois) pouvaient enfin célébrer.

Forcément, le GSHC a tenté de revenir et a tenté d'inquiéter Pasche dans le troisième tiers. Mais solide, le jeune portier lausannois a prouvé ce mardi soir pourquoi le club lui avait accordé sa confiance. Il s'est étendu de tout son long pour écarter le tir de Manninen, venu l'affronter en un contre un (44e). Neuf minutes plus tard, c'est Bertaggia qui a raté son duel face à Pasche. Mais quelques instants (55e), les Aigles ont enfin trouvé la solution face au dernier rempart lausannois. Hartikainen a fait le tour de la cage et a glissé le puck sous Pasche, masqué.

Genève-Servette pensait avoir fait le plus dur mais, 2'17 après l'égalisation, Rochette est allé affronter seul Mayer. Le No 90 du LHC ne tremblait pas et est devenu – avec Pasche – le premier héros de la saison lausannoise.