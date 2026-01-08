«Je n'ai pas l'impression que ma sélection soit imméritée»

Actuellement blessé et en dedans cette saison, l'attaquant du Lausanne HC Ken Jäger a tout de même été appelé par Patrick Fischer pour disputer les prochains Jeux olympiques. Le Grison se réjouit d'en être et laisse les critiques de côté.

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est la surprise du chef. Pour les prochains Jeux olympiques, Patrick Fischer a décidé d'inscrire le nom de Ken Jäger dans sa liste des 25 joueurs qui seront de la partie à Milan. Une surprise car, cette saison, l'attaquant du Lausanne HC est l'ombre de lui-même offensivement.

Avec ses quatre points en 29 rencontres avec le double vice-champion de Suisse, le Grison n'est que le 17e compteur de la formation vaudoise. Il est loin, très loin, des 27 points réussis lors de ses deux derniers exercices. «Il ne faut pas oublier qu'il jouait avec Michael Raffl et Tim Bozon (ndlr: deux joueurs qui ont quitté le club) et que leur alchimie était très bonne, rappelle Geoff Ward, son entraîneur au LHC. Et avec Andrea Glauser, il est sans doute le gars qui a le plus disputé de matches de hockey sur ces trois dernières années.» Ce n'est pas un hasard si, l'été passé, Ken Jäger s'est présenté à la reprise avec une cheville endolorie. «Il est parti avec un temps de retard, souligne le coach canadien. Mais on sait ce qu'il peut apporter des deux côtés de la patinoire et sa sélection fait sens.»

«Chacun a le droit d'avoir son opinion»

C'est d'ailleurs toujours blessé que Ken Jäger a appris sa participation pour les JO de Milan. Une surprise pour lui aussi? «J'espérais pouvoir y prendre part, mais avec ma blessure, j'avais l'impression que ça allait être difficile. C'est pour ça que c'est encore plus beau de pouvoir être là», sourit le No 17 du LHC.

Les critiques sur son niveau actuel, il les entend. «Chacun a le droit d'avoir son opinion et de l'exprimer, admet-il. Mais au cours des deux dernières années, j'ai clairement prouvé que je pouvais rivaliser au niveau international. Je n'ai donc pas l'impression que ma sélection soit imméritée.» Difficile de donner tort au Lausannois, toujours très bon lorsqu'il revêt le maillot à croix blanche.

Viser l'or?

Pas dupe, le futur joueur du HC Davos sait aussi que ses participations aux deux dernières finales avec l'équipe de Suisse au Mondial ont joué en sa faveur. Blessé et espérant revenir très prochainement au jeu, Ken Jäger va vouloir «améliorer son apport offensif» avant de prendre la direction des Jeux olympiques. «Il va aussi falloir un peu retrouver le rythme, avant de me focaliser sur les JO», précise-t-il.

Si son rêve, c'est «évidemment la médaille d'or», il se rend aussi à Milan pour profiter de l'expérience olympique et être de nouveau avec ses coéquipiers en équipe de Suisse. «C'est un grand honneur pour moi et cela me rend très fier», s'exclame l'attaquant du LHC.

Défier Sidney Crosby

Une expérience italienne qui, si elle se déroule bien pour lui, pourrait lui redonner confiance: «J'en suis sûr. Généralement quand les choses ne se passent pas bien en club, jouer avec la sélection peut faire beaucoup de bien.» Un constat que partage Geoff Ward: «On est assez confiants que, quand il reviendra, il sera à 100% de ses capacités.»

Ken Jäger n'avait que 11 ans lorsque, en 2010, Sidney Crosby a offert la victoire au Canada en prolongation lors des JO de Vancouver. Seize ans plus tard, il pourrait bien défier le No 87 puisque la Suisse jouera son deuxième match face à la sélection à la feuille d'érable. «Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait, sourit-il. Mais cette année, ça pourrait bien être le cas. Je m'en réjouis énormément et je suis impatient.»