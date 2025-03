Les 5 figures à suivre lors de Lausanne - Fribourg

Avec la demi-finale qui arrive entre Lausanne et Fribourg, Blick vous donne les cinq joueurs à suivre sur la glace. Entre légendes et portiers, il y en a pour tous les goûts.

Julien Sprunger est la figure de Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Julien Sprunger (attaquant, Fribourg)

On commence par LA légende de cette demi-finale. Julien Sprunger, c'est plus de 1100 matches de National League dans sa carrière – tous avec Fribourg Gottéron. À 39 ans, le capitaine a encore de l'impact sur le jeu et sa célèbre feinte surprend encore plusieurs adversaires chaque année. Le cousin de l'athlète Léa Sprunger a disputé son premier match dans l'élite en 2002 et il est passé proche du sacre il y a douze ans, s'inclinant en finale face à Berne.

Cette année, il a pu soulever son premier trophée avec le club: la Coupe Spengler. Mais c'est le premier titre de Gottéron en championnat que le No 86 veut apporter à son club de toujours. Et ce avant sa retraite. Sauf retournement de situation, il devrait la prendre à la fin de la saison prochaine.

Statistiques cette saison: 59 matches, 14 buts, 12 assists

Michael Raffl (attaquant, Lausanne)

Si Michael Raffl n'a pas la même carrière à Lausanne que Julien Sprunger à Fribourg, il n'en reste pas moins le vétéran et capitaine des Lions. Par son leadership, l'Autrichien au 629 matches de NHL a été l'un des grands artisans de l'accession à la finale de LHC l'année dernière.

Cette année pour lui a été marquée par une blessure qui l'a vu être éloigné des patinoires pendant plusieurs semaines. Mais il est de retour pour le meilleur moment de la saison. Et même s'il a moins d'impact physique qu'il y a 12 mois, Michael Raffl reste un joueur important de l'effectif vaudois.

Statistiques cette saison: 23 matches, 6 buts, 9 assists

Kevin Pasche (gardien, Lausanne)

La grande révélation de cette année dans le hockey suisse. Avant la saison, de nombreux points d'interrogation entouraient Kevin Pasche, jeune gardien de 22 ans. Son inexpérience au plus haut niveau allait-elle impacter le Lausanne HC? Pas du tout et au contraire. Le portier a réalisé une magnifique saison régulière ponctuée de 9 blanchissages

Si la série face à Langnau était un peu plus compliquée pour le Vaudois, il est indéniable qu'il a du talent entre les mains. Il représente le futur du Lausanne HC en compagnie de Théo Rochette, jeune attaquant qui a aussi affolé les compteurs cette année.

Statistiques cette saison: 92,15% d'arrêts, 2,16 buts encaissés/match

Reto Berra (gardien, Fribourg)

Si Kevin Pasche représente la jeunesse, son homologue fribourgeois est beaucoup plus expérimenté. Le portier aux 76 rencontres de NHL a soufflé ses 38 bougies en janvier dernier. Celui qui porte les couleurs de l'équipe de Suisse depuis 2010 défend la cage des Dragons depuis sept saisons.

Dans ces play-off, il est pour le moment intraitable. Face à Berne, le Zurichois a pratiquement gagné l'acte IV à lui tout seul. Il peut clairement faire la différence face à Lausanne et sera l'un des hommes qui pourra faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre.

Statistiques cette saison: 91,19% d'arrêts, 2,29 buts encaissés/match

Marcus Sörensen (attaquant, Fribourg)

Sans doute le meilleur joueur intrinsèquement dans cette confrontation. Avec son compère Lucas Wallmark, Marcus Sörensen affole les défenses de National League depuis trois saisons maintenant. Incroyable avec le puck en sa possession, il peut tourner une rencontre avec une feinte, une passe ou un tir.

En demi-finale l'année dernière face à Lausanne, lui et ses coéquipiers de ligne avaient été parfaitement muselés. Le Suédois voudra donc prendre sa revanche face aux Lions. Le No 9 est en tout cas prêt à faire trembler l'arrière-garde du LHC.

Statistiques cette saison: 52 matches, 25 buts, 28 assists