Huit cents. C'est l'incroyable barre qu'a atteinte Julien Sprunger au niveau des points en National League, ce mardi soir à Berne. Le capitaine de Gottéron a inscrit le quatrième but de la victoire fribourgeoise (1-5).

Julien Spunger (No 86) a passé la barre des 800 points avec Fribourg Gottéron. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

«Pfiou, c'est impressionnant.» Lorsqu'on demande à Roger Rönnberg ce qu'il pense des 800 points atteints par Julien Sprunger en carrière, le coach scandinave, d'habitude loquace, semble presque manquer de mots pour décrire la prestation de son No 86. «C'est vraiment un capitaine impressionnant. En plus, il joue mieux match après match.»

Ce mardi soir à Berne, l'attaquant de Fribourg a marqué son troisième but de l'exercice 2025/26 mais, surtout, son 800e point dans l'élite du hockey suisse. Tous, évidemment, inscrits avec son club de toujours, celui avec le Dragon sur l'écusson. Et pourtant, ce n'est pas lui qu'il met en avant au moment de l'interview. «Ça fait plaisir de gagner à l'extérieur», précise d'emblée le capitaine, souhaitant toujours mettre l'accent sur le collectif.

L'incroyable passe de Ludvig Johnson

Et à propos de sa marque atteinte? «D'inscrire mon 800e point à Berne, c'est encore plus spécial, avoue Julien Sprunger. En tant que Fribourgeois, on a toujours envie de briller dans ce derby, ça nous porte.» Briller, chose que le No 86 est donc parvenu à faire ce mardi à la Postfinance Arena, pour le plus grand malheur des fans des Ours.

Mais si Julien Sprunger a pu se mettre en avant et arriver seul face à Adam Reideborn lors de cette 42e minute, il le doit en grande partie à Ludvig Johnson. S'enfilant seul dans la défense bernoise, le jeune défenseur d'à peine 19 ans s'est amusé en zone offensive, avant d'offrir parfaitement la rondelle à son capitaine. «En entrant sur la glace, je l'ai vu partir, détaille le vétéran. Je sais que sa grande force est de toujours garder le puck et il a réussi à attirer quatre adversaires. Tout ce que j'ai fait, c'est de me démarquer et d'attendre cette passe, qui était incroyable.» Seul face au portier bernois, Julien Sprunger n'avait plus qu'à faire trembler les filets pour la 403e fois en National League. «Je n'ai pas trop réfléchi et j'ai shooté le plus fort possible», rigole-t-il.

Reto von Arx bientôt rattrapé?

Cette marque des 800 points n'a pas trop taraudé Julien Sprunger ces derniers temps. «On m'en avait parlé après les 799 (ndlr: contre Zurich, le 23 septembre) mais je ne les avais pas trop en tête, surtout samedi avec la soirée pour Andrei (ndlr: Bykov)», avoue le No 86.

Même si l'attaquant de 39 ans n'a encore rien annoncé officiellement, cette saison 2025/26 pourrait bien être sa dernière en tant que hockeyeur professionnel. Atteindre les 900 points risque bien d'être impossible pour lui, sauf miracle. Par contre, rattraper les 816 unités de Reto von Arx est une réelle possibilité. Julien Sprunger, lui, n'en a que faire. «Le prochain objectif est de continuer à s'améliorer au niveau du groupe, précise-t-il. On a encore de la marge de progression, mais on a un gros week-end qui nous attend avec Rapperswil et Davos.» L'occasion, pour le capitaine fribourgeois, d'augmenter encore un peu plus son nombre de points.