Soulagement à Bienne: «Ce genre de matches, c'est stressant pour nous»

Le Biennois Johnny Kneubuehler (à droite) a croisé le fer avec le Léventin Philippe Maillet. Un duel qui a souri à son équipe. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Le soulagement. Voilà ce que retiendront les supporters biennois de ce samedi soir qui aura vu leurs protégés s’imposer 4-3 contre Ambri à la Tissot Arena. Tout ne fut pas parfait, mais leur équipe à su faire preuve de caractère en effaçant deux réussites tessinoises qui auraient pu faire très mal: tout d’abord l’ouverture du score par Miles Müller après seulement huit secondes dans le deuxième tiers, puis la magnifique égalisation d’Inti Pestoni dans les dix dernières minutes de la rencontre.

Une équipe en crise aurait tremblé, mais les Seelandais ont fait régner leur loi. Ils se donnent ainsi le droit de regarder quelque peu vers le haut du classement, en n’étant, après tout, qu’à 10 points du top 6. Mieux encore, ils ont livré un combat haletant devant une patinoire à guichets fermés, qui a pu vivre des émotions: «Pour le public, un match comme celui-ci est plaisant à suivre. Mais pour nous, c’est stressant», confie Johnny Kneubuehler.

Des hauts et des bas

Soulagement donc et sourires à la sortie des vestiaires. «Quand tu vois la façon dont l’équipe a joué, ça nous rend très fier. Il y a eu une vraie cohésion pour nous mener vers cette belle performance», se réjouit l’attaquant, pour qui la réussite s’est également forgée dans les moments de creux de la rencontre, notamment lors d’un premier tiers, certes maîtrisé, mais un peu brouillon. «On a bien géré au premier tiers. Après, on s’est fait surprendre. Mais le fait d’avoir bien joué dès le début nous a donné confiance. On a su mettre les bons paramètres en place et on a su élever notre niveau de jeu», analyse le joueur, qui doit aussi une fière chandelle à son gardien Harri Säteri, auteur d’un arrêt décisif après une erreur de sa part à la ligne bleue.

Un fait de jeu qui rappelle que le HC Bienne a vécu une période délicate ces dernières semaines: «Bien sûr, on a des hauts et des bas en ce moment. Mais on voit qu’on est capables aussi de venir fort et ce soir, on est content, tout simplement.» Et il y a de quoi puisque les attaquants seelandais ont, cette fois-ci, réussi à faire preuve de réalisme au bon moment, à l’image du Top Scorer Toni Rajala sur le 2-1. «Ce match nous rassure au niveau offensif, c’est très important», confirme le Genevois du HC Bienne.

Chaque équipe est un piège

Si ses coéquipiers peuvent légitimement être satisfaits, ils sont aussi conscients qu’il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier d’ici moins de 24 heures, face à Zoug. Entre deux sourires, les visages semblent déjà concentrés dans les couloirs de la Tissot Arena. «Tant mieux si on arrive à être au-dessus de la barre après minuit. Mais on sait que tout change vite et on se concentre sur chaque match», prévient l’attaquant.

Pour ce qui est de la barre, Johnny Kneubuehler pourra dormir tranquille. Après la défaite de Genève contre Fribourg, les Biennois ont pris la 10ème place aux Aigles. Mais il ne se laisse pas bercer: «Ce soir, ça aurait pu être un piège, ce dimanche aussi. De toute façon, je prends chaque équipe comme un piège dans cette ligue. À Zoug, il faudra être prêt et tout de suite entrer dans notre match.» À vérifier dès 15h45, à la Bossard Arena.