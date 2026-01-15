«Geoff Ward est l'homme pour trouver les solutions»

Lausanne vit une mauvaise passe depuis le début de l'année civile et vient d'encaisser cinq revers de rang. Directeur sportif des Lions, John Fust répond sans détour à toutes nos questions.

Matthias Davet Journaliste Blick

Jamais depuis qu'il a repris le poste de directeur sportif du Lausanne HC en novembre 2022, John Fust n'avait connu pareille situation. Ce mercredi soir, les Lions ont perdu une cinquième fois de rang, qui plus est dans un derby face à Genève-Servette (0-3).

Y a-t-il panique à bord à la Vaudoise aréna? Les réactions du capitaine Damien Riat, remonté, et de l'entraîneur Geoff Ward, très calme, donnent deux extrêmes. Qu'en est-il du directeur sportif du LHC? Blick lui a posé la question, et bien d'autres, dans une interview au lendemain de la défaite face aux Aigles.

John, la nuit porte parfois conseil. Qu'est-ce que tu retiens de cette défaite mercredi soir face à Genève?

Beaucoup d'informations. Notre jeu n'est pas où il devrait être. On est très conscients de la situation. Il y a plusieurs raisons pour cette série de défaites.

Peux-tu me les énumérer?

On a marqué cinq buts lors des cinq derniers matchs. Ça fait une moyenne d'un but par rencontre. C'est quasi impossible de gagner des matches quand l'attaque ne fait pas la différence. Par le passé, ça a été un point fort du Lausanne HC. Il y a une confiance offensive qu'on doit rebâtir et ça doit venir des 22 joueurs, pas d'un seul. Contre Genève, on aurait pu marquer dans le premier tiers et ça aurait changé le match.

2:48 Lausanne - Genève: En panne, le LHC ne sait plus gagner

On sait que les joueurs et le coach n'aiment pas trouver se trouver des excuses. On sait aussi qu'à Lausanne, il y a eu des blessés récemment et que le mois de janvier est chargé. Est-ce que toi, tu t'appuies aussi là-dessus pour relativiser un peu la situation?

Relativiser, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas vu le vrai LHC lors des cinq derniers matches pour différentes raisons. On récupère des joueurs pour les prochaines rencontres et ça va nous faire énormément de bien. Il y a des hauts et des bas et il faut savoir les gérer.

Après le match contre Genève, Damien Riat était énervé et Geoff Ward serein. Toi, dans quel état d'esprit es-tu?

Les émotions sont importantes et nécessaires. On doit les focaliser dans la performance, qu'elles soient négatives ou positives. Mais les décisions doivent être prises sans émotions. Comme je l'ai dit, toutes les équipes ont des hauts et des bas. On est en bas actuellement. On sait que le jeu va s'améliorer, qu'on va revenir à un niveau acceptable pour le LHC, mais le travail est à faire chez tout le monde.

C'est une situation inédite au sein du Lausanne HC depuis l'arrivée de Geoff Ward en novembre 2022. C'est important de garder son calme?

Absolument. Les émotions peuvent parfois masquer la réalité ou le chemin à prendre. Ce n'est pas un ou deux joueurs qui vont faire la différence – c'est toute l'équipe. Le prochain match, c'est possible que ce soit un bloc ou l'autre qui se démarquera, mais on doit rester unis et travailler extrêmement fort. C'est ensemble qu'on va rebâtir cette confiance.

Tu dis qu'un joueur ne va pas faire la différence. Tu n'es normalement plus sur le marché des étrangers mais la situation actuelle pourrait-elle te faire changer d'avis?

On a de bons joueurs capables, qu'ils soient étrangers ou suisses. Quand il nous manque pendant deux mois notre premier et notre troisième centre, à savoir Antti Suomela et Ken Jäger, c'est une situation difficile. Surtout pour une équipe comme la nôtre, qui a été bâtie sur la position de centre. C'est un défi qui est devant nous et qu'on accepte. Il reste assez de matches et c'est très ouvert de la deuxième à la septième place au classement. On a simplement été rattrapés par le peloton. On n'a pas le luxe d'avoir décroché d'autres équipes, mais on ne l'est pas non plus de notre côté.

L'année dernière, beaucoup de leaders ont quitté le LHC: Lukas Frick, Andrea Glauser, Joël Genazzi ou Michael Raffl. Est-ce qu'ils ont réellement été remplacés?

Premièrement, on a des leaders dans le vestiaire. C'est une pauvre excuse. Mais effectivement, le leadership a changé. Il y a eu du sang neuf qui est rentré dans le vestiaire. À nouveau, c'est toute l'équipe qui doit exercer ce leadership d'une manière ou d'une autre. C'est le collectif qui compte, pas l'individualité.

Il y a également cet impact physique qui fait défaut à Lausanne. Tu as dit en début de saison que tu voulais une équipe plus rapide. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir engagé un étranger imposant?

Toutes les équipes aimeraient ajouter trois centimètres au gabarit de leurs joueurs. On était très fiers de notre power-play qui était le meilleur en National League pendant quasi toute la saison. Il faut choisir ses batailles. Il faudra juger à la fin de la saison, pas sur une série de cinq défaites seulement.

Une autre bataille concerne les gardiens. Il y a beaucoup de bruit autour de Connor Hughes et Kevin Pasche dernièrement. Ce n'est pas l'idéal pour travailler sereinement.

Les bruits autour, ce n'est pas plaisant, bien sûr. Ça fait partie de notre choix de métier. On doit accepter des conditions qui sont difficiles parfois. On a choisi de partir avec deux bons gardiens et on reste confiants. Les performances de tout le monde sont affectées ces dernières semaines. C'est à nos portiers de maintenir une forme qui nous donne une chance de gagner chaque soir.

Geoff Ward nous expliquait mercredi soir qu'il avait perdu neuf matches de suite avant de gagner la Coupe Stanley. Tu restes positif aussi?

Oui, tout à fait. À nouveau, je ne veux pas parler d'excuses, mais on a eu des challenges. Ça va tourner. On est redescendus au classement, aux côtés de bonnes équipes qui ont faim. On doit accepter cette bataille pour se positionner de la meilleure façon pour les play-off.

Évidemment, après cinq défaites de rang et malgré tout ce qu'il a fait à Lausanne, la question doit se poser. Geoff Ward est-il encore l'homme de la situation?

Absolument, les qualités de Geoff ne rentrent pas en question. On connait les défaits des dernières semaines, les blessures et les problèmes liés à notre jeu. Geoff est l'homme pour trouver les solutions à tout cela.