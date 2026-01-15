«Que chacun dans ce vestiaire se regarde dans la glace»

Avec son revers face à Genève (0-3), le Lausanne HC a concédé une cinquième défaite de rang. Damien Riat et Geoff Ward ont eu deux réactions très différentes à l'heure de l'interview.

Matthias Davet Journaliste Blick

En zone mixte, Damien Riat est d'habitude une personne très calme. Jamais, le No 9 et désormais capitaine du Lausanne HC n'élève la voix devant les journalistes. La surprise est donc de taille, après la défaite 0-3 face à Genève (la cinquième de rang pour le LHC), quand il monte dans les décibels. «Ce n'est pas assez bien, s'exclame-t-il. C'est le moment d'arrêter de parler, et de commencer à agir.»

Le contraste est donc saisissant lorsque, quelques minutes plus tard, Geoff Ward sort par la porte du vestiaire. Qu'il ait gagné un acte VII d'une demi-finale ou qu'il enchaîne un cinquième revers successif, le coach canadien reste d'un calme olympien. À la première question, il répond de manière laconique: «Ils ont en marqué trois, nous pas.» C'est par la suite qu'il s'est un peu plus libéré, tel un diesel qui met un peu de temps à démarrer.

«On a été meilleur ce soir que contre Fribourg (ndlr: défaite 0-4), mais c'est vrai que les joueurs sont plus tendus, admet-il à propos de la fébrilité de son équipe, surtout devant la cage adverse. Il faut voir cela comme un pas dans la bonne direction. Ça ne fait pas de sens de presser le bouton de panique.»

«Avoir du plaisir»

Surtout que, dans sa carrière, Geoff Ward a vécu des situations un brin plus compliquées. «En janvier 2011 avec Boston, on perd neuf matches de suite, se souvient-il. Si vous veniez à la patinoire à ce moment, vous auriez pensé qu'on était la pire équipe de NHL. Dans la foulée, on en a gagné dix de suite et on a fini par remporter la Coupe Stanley.» Une anecdote qui, forcément, peut redonner confiance à tout le LHC.

Quinze ans plus tard, quels enseignement le technicien canadien retient-il de cette période chahutée dans le Massachusetts? «Qu'il faut rester calme et fidèle au processus, répond-il. Mais il faut aussi savoir s'amuser sur la glace.» Un discours assez détonnant à avoir face à des joueurs énervés pour certains. «Cet amusement doit venir au moment de préparer le match, que ce soit à l'entraînement ou en dehors, ajoute Geoff Ward. Ce genre de trucs aide pour l'aspect mental.» À voir ce que, d'ici le match contre Kloten, le Canadien aura préparé de «fun» pour ses joueurs.

Un problème de leadership?

Malgré ce discours encourageant, il y a toujours celui, agacé, de Damien Riat. «Au-delà des petits détails, il faut mettre plus d'effort durant le match, peste-t-il. Il n'y a pas les 22 gars qui ont donné leur 200%. À chacun de se regarder dans la glace.» Des mots durs de la part d'un capitaine révolté, mais qui montre que le LHC n'est pas résigné avec la situation dans laquelle il se trouve.

Samedi après le match contre Fribourg, Geoff Ward avait parlé de l'importance pour ses vétérans d'élever leur niveau, notamment en matière de leadership auprès des jeunes. Avec le «C» sur le torse depuis le début de la saison, Damien Riat fait partie de cette caste que mentionnait son entraîneur. «Il y a de la place pour plusieurs gars pour prendre le lead, révèle l'attaquant. Les dernières années, il n'y en avait pas qu'un, mais beaucoup de joueurs qui prenaient la parole. À la fin, c'est beau de parler, mais il faut vraiment agir.»

Compliqué au classement

Réagir, c'est ce que peut faire Lausanne ce vendredi sur la glace de Kloten. Et il va falloir montrer un autre visage que face à Genève pour regarder à nouveau vers l'avant. «On n'est pas dans la m… mais il faut mieux jouer. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va voir les play-off, c'est sûr», prévoit Damien Riat.

Effectivement, Lausanne est en ballotage compliqué. Actuellement, les Lions pointent à la cinquième place. Sauf qu'à la septième se trouve Rapperswil, à six points et… deux matches de moins. «Actuellement, on se concentre sur retrouver le chemin de la victoire pour qu'à la fin de la saison régulière, on joue notre meilleur hockey», ajoute Geoff Ward. Il faudra quand même le faire un poil avant, histoire de s'assurer une place en play-off et de ne pas devoir passer par un play-in qui pourrait embourber le LHC.