Comment expliquer la mauvaise passe actuelle du Lausanne HC?

Quatre défaites de suite et six en sept matches. Le Lausanne HC est actuellement à la peine après avoir brillé en début de saison. Comment expliquer cette mauvaise passe des Lions et faut-il s'inquiéter? Tentative d'explications.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si l'on ne prend que les sept derniers matches en compte, le Lausanne HC est... la pire équipe de la Ligue avec quatre points au compteur. Ajoie, pourtant lanterne rouge, en a engrangé cinq. Dès lors, il est temps de se poser la question du degré d'inquiétude autour du Lausanne HC et, surtout, s'il augure une dégringolade ou si, au contraire, ce n'est qu'un passage délicat dans une saison. Analysons de plus près l'état de forme des Lions de la Vaudoise aréna en trois explications pour cette série négative.

1 Les blessures

Au moment des interviews, les joueurs du LHC les évoquent évidemment. Mais ils n'utilisent pas les blessures comme une excuse pour les mauvais résultats actuels. Il y a pourtant de quoi se dire qu'avec Ken Jäger (même si sa saison laisse à désirer), Fabian Heldner, Raphael Prassl ou encore Antti Suomela, Geoff Ward aurait davantage d'atouts dans son jeu. Sans même parler d'un Dominik Kahun en forme qui apporterait sûrement plus que le fraîchement débarqué Ryan Spooner. Samedi face à Fribourg Gottéron, le coach canadien a tenté un immense coup de sac pour essayer d'enrayer la spirale négative. Mais cela n'a rien changé.

Actuellement, les Vaudois sont durement touchés. Cela ne les a pas empêchés de passer le mois de décembre comme si de rien n'était. Alors pourquoi aujourd'hui cela coince? Entre le 2 et le 10 janvier, le Lausanne HC a joué cinq soirs et n'a eu que quatre jours sans match. Une équipe en pleine santé s'en sortirait probablement. En étant diminué, cela devient tout de suite plus compliqué.

2 Un certain manque de réussite

Soyons clairs: Les matches perdus par le Lausanne HC ne sont individuellement pas immérités pour leurs adversaires. Bien au contraire. Hormis Zurich qui a produit moins de buts escomptés que les Vaudois, Lugano, Davos et Fribourg Gottéron les ont dominés. Mais le différentiel de buts durant ces quatre rencontres est de -12 (5-17), tandis que les expected goals sont de 8,9 à 12,9. Cela signifie donc que les Vaudois encaissent davantage que ce qu'ils devraient et sont en panne de réussite devant le but adverse.

Pour rejoindre le point No 1, il est difficile de se passer d'un créateur offensif doublé d'un buteur comme Antti Suomela sans que cela se remarque tôt ou tard. Durant les mois d'octobre et de novembre, le Lausanne HC a souvent gagné plus de matches qu'ils ne l'auraient dû grâce à un mélange d'efficacité chirurgicale et d'une confiance à toute épreuve.

3 Le power-play grippé

En début de saison, la réussite lausannoise en power-play était tout simplement insolente avec plus de 30% de réussite, un taux difficilement tenable sur une saison complète. La régression est d'ailleurs brutale puisque le pourcentage est actuellement de 26%. Cela reste excellent, mais les quatre dernières sorties ont montré les limites actuelles, comme le prouve l'évolution de la réussite aux shoots à 5 contre 4.

Lors des quatre derniers matches, le Lausanne HC a patiné durant 21'56'' avec un homme de plus sur la glace pour un résultat d'un seul but. C'est typiquement dans ces situations qu'ils auraient pu éviter cette série négative.

Voilà le constat posé. Mais maintenant une question: Faut-il s'inquiéter ou patiemment laisser passer cette phase pénible? Là aussi, trois points tendent plutôt vers l'option No 2.

1 La présence de Geoff Ward

Depuis qu'il est arrivé à la barre du Lausanne HC, le coach ontarien n'a que rarement eu de longues séries négatives à gérer. Plus tôt dans la saison, les Vaudois avaient déjà passé quelques matches avec la tête sous l'eau avant de répondre par une belle série de victoires. Geoff Ward a prouvé qu'il savait gérer son groupe sur une saison complète et qu'il était capable de faire en sorte que les hauts ne soient pas trop hauts et les bas trop bas. C'est probablement l'une de ses grandes forces.

2 Un solide vécu collectif

Lausanne vient de vivre deux finales consécutives avec donc quatre séries de play-off remportées en deux ans. Ce n'est clairement pas rien. L'an dernier, face à Fribourg, les Lions étaient même menés 1-3 par les Dragons. Au mental, ils ont su profiter des absents dans le vestiaire adverse pour tourner la série. Après avoir perdu l'Acte IV, ils ont su se remobiliser. Sur ce point, un doute est tout de même légitime. Qui sont les hommes forts de ce Lausanne HC actuel? Les Glauser, Frick, Genazzi ou encore Raffl (même s'il ne jouait pas beaucoup) sont tous partis. Qui reprendra le flambeau?

3 Le retour des blessés et le calendrier

La vague de blessures qui a touché le Lausanne HC semble doucement se calmer avec des retours prévus ces prochains temps. Pour l'heure, cette série négative n'a pas eu un impact majeur dans le sens où la deuxième place est toujours à la portée des Lions. Mais ils ne devront pas rater le prochain virage. Mercredi, le LHC accueillera Genève-Servette. Fin décembre, les Vaudois avaient relancé les Aigles en allant perdre aux Vernets. Vont-ils profiter de ce derby pour en faire de même?

Plus largement, le Lausanne HC voit son calendrier à la fois se calmer et se «simplifier». Après la rencontre contre les Grenat, ils défient Kloten, Rapperswil et Bienne. Une série idéale pour ne pas prolonger cette phase compliquée. Dans le cas contraire, il sera suffisamment tôt pour tirer la sonnette d'alarme.