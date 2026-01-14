Fébrile, Lausanne sombre encore plus face à Genève

Dans le dur actuellement, Lausanne n'est pas parvenu à redresser la barre face à Genève. Les Lions se sont inclinés dans le derby lémanique, alors que les Aigles restent invaincus en 2026 (0-3).

Matthias Davet

Ce sont deux équipes avec des dynamiques complètement différentes qui se sont présentées sur la glace de la Vaudoise aréna ce mercredi. D'un côté, le LHC était dans la tempête, s'étant incliné lors de six de ses sept derniers matches. De l'autre, Genève surfait sur une belle vague, toujours invaincu en 2026. Qu'il semblait loin, ce 11-0 infligé par les Lions lors du dernier derby lémanique dans la capitale olympique.

Lors du premier tiers, Lausanne a clairement fait comprendre qu'il voulait mettre fin à sa série négative. Après une période d'observation qui a duré sept minutes, Ahti Oksanen a été le premier à décocher un tir. Il a été suivi par une grosse action des Vaudois. Le centre de Damien Riat a été dévié de justesse par la canne de Dave Sutter. Théo Rochette était prêt, au deuxième poteau, à ouvrir le score (7e).

Le problème majeur pour les Lausannois dans cette première période a été leur fébrilité. Les crosses semblaient particulièrement lourdes dans leurs mains. Preuve en est, ces tirs à côté de Drake Caggiula (12e) et Yannick Zehnder (18e), pourtant en excellente position pour tromper de Stéphane Charlin. De leur côté, les Grenat ne tremblaient pas dans cette situation malgré les opportunités et s'en créaient également quelques-unes.

Des Lions sonnés

Le deuxième tiers n'a guère été plus encourageant pour les Vaudois – à l'image de ce puck récupérer par Austin Czarnik devant le portier grenat. Sans doute qu'il y a quelques semaines, le Top Scorer aurait puni cette erreur. Mais ce mercredi, il n'est pas parvenu à trouver le fond des filets (23e).

Dans la foulée, Genève a ouvert le score à la suite d'une rondelle perdue par Sami Niku. Avec un magnifique une-deux, Jesse Puljujärvi et Markus Granlund ont trompé une première fois Connor Hughes. Le No 60 a inscrit là son 15e but de la saison.

Sonné, Lausanne n'a pas réellement réussi à repartir vers l'avant. Pire pour le public de la Vaudoise aréna, c'est Simas Ignatavicius qui, en contre, a pu glisser la rondelle d'un magnifique tir entre le portier lausannois et son premier poteau. Peut-être que, sur ce coup, le dernier rempart n'était pas de tout reproche (35e). Dans la foulée et sur un contre, il s'est parfois merveilleusement imposé face à Noah Rod (39e).

Lausanne peut trembler

Tout comme face à Fribourg samedi, Lausanne a énormément poussé dans la troisième période pour tenter de revenir au score. Mais rien n'allait pour les Lions, tout comme l'a démontré ce tir de Cedric Fiedler bloqué par… son coéquipier Floran Douay (48e). Peu de temps après, Jason Fuchs a vu son tir être capté par Stéphane Charlin – auteur d'un excellent match, comme depuis le début de l'année (50e). Dans la cage vide et avec un angle très fermé, Markus Granlund a renvoyer la plupart des supporters lausannois à la maison, sans aucun point en poche (59e).

Ainsi, la logique des dynamiques a été respectée à la Vaudoise aréna. Le LHC chute désormais à la 5e place et peut trembler pour une place directe en play-off. Les Lions n'ont plus que six points d'avance sur Rapperswil, 7e avec deux matches en moins. Il va falloir renouer avec la victoire pour les Lions, et vite. Quant aux Aigles, ils continuent leur marche en avant et confortent leur place sur le podium de National League.