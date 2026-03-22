Jesse Puljujärvi a été le premier (et l'unique) buteur de l'acte I du quart de finale entre Genève et Lausanne. L'attaquant grenat et ses coéquipiers ont longtemps attendu avant de trouver la faille.

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève-Servette avait toutes les raisons du monde de s'énerver. Durant plus de 58 minutes, les Aigles se sont cassé le bec sur l'excellent Kevin Pasche – élu, en vain, homme du match. Le portier du Lausanne HC détournait tous les lancers de ses adversaires. Mais ces derniers sont parvenus à rester calmes et à continuer à pousser.

Finalement, le soulagement pour tout le public des Vernets est venu de la crosse de Jesse Puljujärvi qui, de la ligne bleue et à 76 secondes d'une potentielle prolongation, a trouvé la faille. «C'était un bon sentiment, sourit le Finlandais au peu de mots. J'ai ressenti l'émotion du public dans tout mon corps.»

Utiliser le public

Ce n'est pas qu'au tableau d'affichage que le No 9 des Vernets s'est fait remarquer. Sur son tout premier shift, il a asséné deux énormes charges à Iñaki Baragano et Aurélien Marti – pour le plus grand public des supporters genevois. «Oui, j'ai essayé d'utiliser mon corps, se marre Jesse Puljujärvi. La foule était incroyable, tout comme l'atmosphère.»

Bien sûr, ce jeu physique est toute une question de dosage. Savoir quand placer la bonne charge, avec quelle intensité, sans pour autant écoper d'une pénalité. «Il faut trouver l'équilibre, avec une fine marge, ajoute Josh Jooris, également auteur de quelques charges à l'encontre des Vaudois. Sur la glace et sur le banc, on entend la foule qui s'excite aussi.» Ce samedi, les Genevois ont parfaitement su utiliser celle des Vernets.

Ce qu'on ne saura jamais, c'est si les consignes de Ville Peltonen pour les premières secondes étaient de charger avec intensité l'adversaire. «On était préparés et prêts, élude le coach finlandais. Je les ai remerciés après le match, puisqu'ils ont fait le travail.» D'accord, mais était-il surpris par toutes ces charges dans les 30 premières secondes? «On a eu de très bons débuts de match ici à la maison et celui-ci en fait partie», sourit-il.

«Les aléas d'un match»

Un bon début de match, une fin parfaite et un deuxième tiers qui a durant sept minutes laissé à désirer dans les rangs des Aigles. Entre la 28e et la 35e minute, Lausanne a pris l'ascendant. «Il va falloir regarder ça à nouveau, être humble et essayer de s'améliorer, appuie Ville Peltonen. C'est une course maintenant jusqu'à l'acte II.»

De son côté, Josh Jooris avait un peu de mal à expliquer cette période de moins bien de son équipe. «Ce sont parfois les aléas d'un match de hockey et il faut leur donner du crédit», souligne le No 19 grenat. Le point positif, c'est que Genève s'est rapidement ressaisi et est reparti à l'attaque. Mentalement, le GSHC est solide pour le moment.

Lundi à la Vaudoise aréna, cela risque toutefois d'être un match totalement différent. À voir comment les Genevois vont réagir face à un LHC qui risque d'être plus offensif. Réponse dès 20h.