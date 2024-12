L'infatigable Roger Karrer enchaîne avec la Suisse

Roger Karrer n'a plus porté les couleurs de la Suisse depuis 2022. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Reconnaître Roger Karrer à l'entraînement de la Suisse sur la glace de la BCF Arena est des plus faciles, malgré les numéros qui changent en équipe nationale (par exemple, le Zurichois passe du 25 au 67). Mais le défenseur de Genève-Servette porte toujours une protection sur son casque, dû à une fracture de la mâchoire. D'ailleurs, longtemps, il a été dans l'obligation de manger des aliments liquides.

Cette semaine, ce sont les couleurs à croix blanche au lieu de l'habituel grenat qu'il va défendre lors de l'Euro Hockey Tour. Et ce après quatorze jours très intenses sous le maillot genevois. Durant cette période, Roger Karrer et ses coéquipiers ont joué à huit reprises – et cinq fois plus de 60 minutes. Tandis que tous – sauf Eric Schneller (M20), Theodor Lennström (Suède) et donc Roger Karrer (Suisse) – ont le droit à trois jours de repos, les hockeyeurs appelés sous les drapeaux n'en ont eu qu'un: lundi. La capitaine du GSHC avait-il prévu de dormir toute la journée? «Pas vraiment, j'ai un petit garçon», a-t-il rigolé après le match de National League face à Rapperswil.

Mardi matin, le Zurichois est donc parti à 7h de chez lui, direction le rassemblement de l'équipe de Suisse à Fribourg. Avant même qu'on lui pose une question, le joueur des Vernets s'est exclamé par lui-même: «Je suis tellement content de représenter la Suisse. L'année passée, je n'avais pas eu cette chance.»

Déjà appelé à 20 reprises, le Genevois fait partie des habitués de la sélection de Patrick Fischer – même s'il n'a jamais disputé de Mondial. Cette année, il va évidemment tout tenter pour rejoindre Herning en mai. Quitte à enchaîner les matches en ce mois de décembre. «On est des joueurs professionnels, tempère-t-il. On ne s'est en plus pas beaucoup entraîné et on a eu le droit à beaucoup de massages.» Roger Karrer précise aussi que mentalement, tout va bien.

Bien pour le joueur, mais aussi pour le club

Par contre, on pourrait penser que son entraîneur, Jan Cadieux, n'est peut-être pas des plus heureux de voir son capitaine jouer match sur match, sans vraiment prendre de pause. Tout le contraire. «Ça doit être une fierté de jouer pour l'équipe de Suisse, autant que pour son club», avance le coach des Aigles.

Euro Hockey Tour: Programme du tournoi de Fribourg Jeudi 12 décembre 17h30 Finlande - Tchéquie (à Prague)

19h45 Suède - Suisse Samedi 14 décembre 14h00 Finlande - Suède

18h00 Suisse - Tchéquie Dimanche 15 décembre 11h30 Tchéquie - Suède

À juste titre, Jan Cadieux encense également le club: «Le mérite revient au joueur avant tout, mais aussi à tout ce qui est mis en place autour de lui. C'est pour cela qu'ils sont capables de rejoindre leur équipe nationale.» Et l'entraîneur des Aigles le répète, il est content pour ses joueurs. «Et ça leur permet aussi de voir et d'entendre autre chose. Ça leur fait du bien.»

Il ne va pas jouer dimanche

En plus, l'entraîneur du GSHC ne devrait pas s'inquiéter plus que tant. Comme cela a été le cas avec les joueurs de Zurich lors du dernier rassemblement, le joueur grenat devrait pouvoir quitter ses coéquipiers avant le dernier match du tournoi de préparation, dimanche contre la Finlande. «Il ne jouera pas, dévoile Patrick Fischer. Enfin, sauf si tous les défenseurs sont blessés. On a discuté avec Genève et c'est important pour l'équipe de réaliser un bon parcours en CHL.»

Une nouvelle qui devrait faire plaisir du côté des Vernets. Et qui permettra à Roger Karrer de prendre un deuxième jour de repos dans la semaine. Ce n'est pas perdu juste avant les Fêtes.