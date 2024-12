Jan Cadieux: «Heureusement, la pause est là»

Jan Cadieux et Genève vont pouvoir profiter de quelques jours de pause. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Sur les deux derniers matches de Genève, la défaite vendredi à Kloten et la victoire ce dimanche contre Rapperswil, on a bien senti que les organismes des Grenat étaient mis à rude épreuve. Les duels dans les bandes étaient moins intenses et les coups de patin moins tranchants. Logique.

Sur les deux dernières semaines, les Aigles ont disputé huit rencontres. Un véritable parcours du combattant dont ils s'en sont bien sortis, avec deux défaites pour six succès. Même s'ils ont parfois perdu des plumes, devant à cinq reprises vivre une prolongation ou des tirs aux buts. Comme si huit fois 60 minutes ne suffisaient pas.

Trois jours de congé et c'est reparti

Mais les Genevois en ont fini. Désormais, avec la pause de l'équipe nationale, ils vont pouvoir prendre du repos – à part Roger Karrer et Theodor Lennström, appelés avec respectivement la Suisse et la Suède. Le programme du reste du groupe ces prochains jours? «Trois journées de congé pour les joueurs, dévoile Jan Cadieux. On va revenir jeudi et profiter pour mettre des choses en place.» L'entraîneur ne va clairement pas cracher sur ces moments sans glace.

«C'est enfin terminé, ajoute-t-il en référence à l'enchaînement des matches. Ces jours off tombent vraiment, vraiment bien. Heureusement, la pause est là.» Jan Cadieux a également vu les lacunes physiques de ses joueurs ce week-end. Même si, comme à son habitude, le technicien ne se cherche pas d'excuse. De son côté, le capitaine Roger Karrer a aussi remarqué que «dans les bandes, on était un peu fatigués. On est donc contents d'avoir quelques jours de congé.» Enfin, ses coéquipiers oui, lui – qui rejoindra l'équipe de Suisse dès mardi – à peine.

Deux entraînements en trois semaines

Entre très bonnes et difficiles sorties, Genève-Servette a donc achevé son périple. Tout n'a pas été parfait, forcément. Solides face à Davos jeudi, les Grenat se sont un peu écroulés face à Kloten et Rapperswil. «La première chose qui nous vient en tête pour l'expliquer, c'est l'enchaînement des matches, répond Jan Cadieux. Mais on va prendre le temps de regarder et d'analyser tout cela – pour surtout que ça ne se reproduise plus.»

4:15 Genève-Servette - Rapperswil: Les Aigles s'imposent aux tirs aux buts contre Rappi

Enfin, le coaching staff genevois aura le temps de se poser. «D'habitude, on aime essayer de comprendre et de corriger à l'entraînement, explique Jan Cadieux. Sur les trois dernières semaines, on en n'a eu que deux. Je devais donc me concentrer de manière plus frontale sur la prochaine rencontre.» Pour Genève, celle-ci aura lieu le 17 décembre, sur la glace de Bremerhaven en Champions Hockey League. Huit jours sans match qui vont faire du bien aux organismes des Aigles.