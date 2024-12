Avec deux buts évitables, Genève s'en sort bien face à Rapperswil

Après deux défaites de rang et en ce jour d'Escalade, Genève a renoué avec la victoire. Les Aigles ont pris le meilleur sur Rapperswil aux tirs aux buts, même s'ils ont encaissé à deux reprises alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique (3-2 tab).

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève - Rapperswil 3-2 tab

4:15 Genève-Servette - Rapperswil: Les Aigles s'imposent aux tirs aux buts contre Rappi

Ce dimanche dans les foyers genevois, la phrase «Ainsi périssent les ennemis de la République!» a été prononcée à de nombreuses reprises – l'Escalade étant fêtée au bout du Léman. Des paroles que les supporters du Genève-Servette ont également pu prononcer après le match de l'après-midi face à Rapperswil. Les Aigles ont battu les Lakers et renouent avec la victoire, après deux défaites de rang.

Le premier tiers n'a jamais atteint des niveaux de hockey exceptionnels. Les Saint-Gallois, qui avaient annoncé le limogeage de leur coach Stefan Hedlund le matin même de la rencontre, sont entrés dans la rencontre avec de bonnes intentions. Ils ont même ouvert la marque, profitant d'un… power-play genevois. Sous la pression de Tyler Moy, Sami Vatanen a perdu le puck. Gian-Marco Wetter, idéalement placé devant la cage, pouvait tromper habilement le portier des Aigles. L'orage planait sur les Vernets.

Surtout que cette période est allée de mal en pis pour les Genevois, qui ne sont pas parvenus à se procurer de réelles occasions. 17 secondes avant la première sirène, Marc-Antoine Pouliot et Theodor Lennström ont écopé en même temps d'une pénalité mineure. Ce qui signifiait que, durant deux minutes complètes, les Aigles allaient jouer à 3 contre 5. Heureusement pour eux, ils ont parfaitement résisté.

Mieux, cette période à défendre a galvanisé la troupe de Jan Cadieux. Après le retour des deux hommes, le GSHC s'est enfin procuré ses premières véritables occasions de la rencontre. À la mi-match et en power-play, le meilleur jeu de puissance de la Ligue a démontré tout son talent. Parfaitement servi par Vincent Praplan, Theodor Lennström a trouvé l'ouverture (31e).

Les Genevois n'ont néamoins pas réussi à capitaliser sur cette égalisation. Et derrière, ce sont de nouveau les Lakers qui se sont portés à l'attaque. Apparemment, finir une période à égalité numérique n'était pas une envie particulière des Aigles en ce dimanche après-midi. Pour une crosse haute et à la 39e minute, Sakari Manninen a écopé d'une double pénalité. Juste avant la deuxième pause et après un dégagement raté de Roger Karrer, Sandro Zangger a failli trouver la faille. Mais Antti Raanta, de la jambière, a réalisé une magnifique parade.

Offensivement, la troisième période était un peu meilleure du côté des Aigles. À la suite d'une belle passe de Markus Granlund, Josh Jooris était proche de mettre son équipe devant (43e). Un duo qu'on a retrouvé quatre minutes, en power-play, évidemment. Cette fois, ça faisait mouche – le No 19 grenat inscrivant là son quatrième but de la saison en championnat.

Genève est par contre à nouveau retombé dans ses travers et, à nouveau, a encaissé un but alors qu'il évoluait en power-play. Fabian Maier, seul en face de la cage d'Antti Raanta, a pu allumer la lucarne (54e). Rageant pour les Aigles et leur public.

La rencontre s'est finalement dirigée en prolongation. À nouveau, le GSHC a eu le droit à une période de supériorité numérique. Allaient-ils à nouveau craquer ou, cette fois, inscrire le but de la victoire? Aucun des deux, la partie se terminant aux tirs aux buts. À cet exercice, les Grenat se sont montrés les plus habiles – Markus Granlund offrant la victoire à son équipe.

Ainsi se termine le long périple des Aigles, qui ont joué à huit reprises sur les deux dernières semaines. Avec six victoires pour deux défaites, le bilan est bien plus qu'honorable pour eux. Place désormais au repos – sauf pour Roger Karrer, qui est appelé avec l'équipe de Suisse pour jouer à Fribourg durant la semaine.

Davos - Lugano 2-1 ap

2:27 Davos-Lugano: Honka offre la victoire aux Davosiens en prolongation

Le HC Davos pouvait reprendre la tête du championnat en cas de succès contre Lugano, et c'est chose faite. Les Grisons pensaient même pouvoir glaner les trois points, après que Valentin Nussbaumer a ouvert la marque à la mi-match (31e).

C'était sans compter sur l'égalisation tardive de Luca Fazzini (59e). L'ailier luganais assurait un point aux Luganais, et envoyait les deux équipes en prolongation. Mais Davos a des ressources, et Julius Honka a offert un point supplémentaire aux Davosiens après 1'30'' de prolongation.

Ce succès offre donc la première place du classement à Davos, qui compte deux points d'avance sur Zurich - avec trois matches joués de plus que les Lions. De son côté, Lugano reste douzième, à égalité avec Rapperswill, treizième.