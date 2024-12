Après une défaite en prolongations contre Davos hier, Genève-Servette a à nouveau perdu des plumes ce soir, en perdant de peu à Kloten. Ambri a créé la surprise à Zurich et et Langnau s'est joué de Rapperswil.

Genève s'est incliné à Kloten lors de la soirée de National League. Sans doute fatigués, les Aigles ont courbé l'échine 3-2 dans la banlieue zurichoise.

Le calendrier démentiel des Genevois les invitait à disputer cette partie à Kloten. Un troisième match en quatre jours après le quart de finale aller de la Champions League mardi soir et la défaite contre Davos aux Vernets hier soir. Un match piège par excellence face à une formation qui surprend cette saison, très bien coachée par Lauri Marjamäki.

L'ouverture du score est tombée après 14 secondes de la canne de Miro Aaltonen, futur joueur de Berne. Mais les Grenat ont répondu de la meilleure des façons en inscrivant deux buts à la 7e (Granlund) et à la 10e (Pouliot). Et cet avantage de 2-1, les Genevois ont pu le tenir un bon moment. Jusqu'à la 48e en fait, moment choisi par Mischa Ramel pour égaliser. Pire, et alors que les spectateurs zurichois étaient prêts à bénéficier d'un rab de hockey sous forme de prolongation, ce même Ramel a pu servir Dario Meyer pour le 3-2 décisif à la 58e.

L'attaquant zurichois a semblé tout surpris de marquer ce but, alors que le gardien genevois Robert Mayer en a fracassé sa canne de rage. Malgré une dernière tentative de poussée, les Aigles n'ont pas pu revenir. Cette défaite met un coup d'arrêt à leur remontée au classement. Ils sont actuellement 10es et sous la menace de Fribourg et Lugano, notamment.

Le marathon genevois n'est toujours pas terminé. Les joueurs de Jan Cadieux ont encore un match dimanche avant la pause des équipes nationales.

Les Tigers ont pris un excellent départ dans cette rencontre. Ouvrant le score par Dario Rohrbach après 4'35 (assist de Pesonen), ils ont rapidement doublé la mise grâce à Phil Baltisberger (7'02, Saarela). À la suite d'un deuxième tiers temps ''blanc'' (malgré trois pénalités), Harri Pesonen a su trouver la cage vide (18'22) pour assurer trois points à Langnau.

Surprise à Zurich où le champion en titre s'est fait battre 5-2 par Ambri-Piotta. Les Léventins menaient 3-0 à la 28e, avant de voir les Lions revenir à une longueur par Grant et Lammikko. Mais incapables de trouver l'égalisation, les Zurichois ont encaissé deux buts dans la cage vide. Et à chaque fois, c'est Chris DiDomenico qui a marqué.