Miro Aaltonen a vécu des mois mouvementés. Pour la première fois depuis son arrivée au CP Berne en février, l'attaquant finlandais revient sur la consommation de cocaïne qui lui avait valu une suspension et une résiliation de son contrat à Kloten.

1/6 Miro Aaltonen est au SCB depuis février. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Stephan Roth

En décembre dernier, les événements se sont précipités dans la vie de Miro Aaltonen. Alors à Kloten, l’attaquant de 32 ans signe un contrat de deux ans avec Berne pour l’été 2025. Contrôlé positif à la cocaïne avant Noël, il est alors suspendu provisoirement à la mi-janvier. Le HC Kloten résilie son contrat avec effet immédiat.

Un mois plus tard, le CP Berne engage par conséquent le Finlandais de manière anticipée. «Tout le monde peut faire une erreur et mérite une deuxième chance», avait fait savoir Marc Lüthi, le patron du SCB. Et le directeur sportif Martin Plüss déclarait: «Ce qui était important pour nous, c’est qu’il ait assumé dès le début et qu’il ait fait face aux conséquences. Pour cela, il faut aussi de la force.»

A l’époque, Aaltonen lui-même ne s’était pas exprimé. Du côté du SCB, on avait déclaré qu’il ne donnerait pas d’interviews avant la fin de la saison. Désormais, l’attaquant, qui a marqué cinq buts en sept matches lors des derniers play-off, s’exprime pour la première fois.

«Je suis très reconnaissant»

«Bien sûr, la saison dernière a été très exigeante pour moi», admet-il. «Mais je suis vraiment heureux d’avoir eu cette deuxième chance. Je suis reconnaissant pour le soutien de toute l’organisation et pour la façon dont les gars m’ont accueilli dans l’équipe. J’étais vraiment content de pouvoir jouer après ce qui s’était passé. Maintenant, je me concentre sur cette saison et sur mon avenir.»

Le souhait de faire table rase du passé est compréhensible. Mais quelles leçons a-t-il tirées de cette histoire de cocaïne? «Je dois apprendre à ne pas commettre les mêmes erreurs – en tant qu’être humain et en tant que coéquipier. Et bien sûr, je suis très reconnaissant d’avoir de très bons coéquipiers, ainsi que ma famille et les nombreux fans qui m’ont également soutenu.»

Comme il avait consommé la drogue à des fins festives et qu’il avait suivi un programme de réhabilitation, Swiss Sport Integrity ne l’a suspendu que pour un mois. «J’y suis allé et maintenant je vais vraiment bien. Je n’y pense pas trop. La vie continue.» Avait-il un problème de dépendance? «C’est une question très personnelle. Je n’ai pas d’addiction, mais j’ai fait une seule grosse erreur», répond le champion olympique de 2022. «Je vis ma vie. J’ai deux enfants, j’essaie d’être un bon père à la maison et d’être la meilleure version de moi-même ici, pour aider mes coéquipiers.»

Plus en forme que jamais?

De nombreux observateurs ont été impressionnés par le fait que le Finlandais n’a pas cherché d’excuses et a admis une «grosse bêtise» lorsque l’affaire a été rendue publique dans son pays. «J’ai présenté mes excuses à tout le monde», a déclaré le vétéran à ce sujet. Y compris auprès de ses anciens collègues de Kloten, qui avaient perdu leur meilleur buteur alors qu’ils luttaient pour une qualification en play-off.

A Berne, il se dit qu’Aaltonen ne touche plus une goutte d’alcool et qu’il n’a jamais été aussi en forme. «Oui, j’ai passé un bon été», dit le Finlandais, qui avait été freiné par des problèmes physiques lors de sa deuxième saison à Kloten. Comme le SCB, il n’a toutefois pas pris un départ fulgurant cette saison, n’enregistrant qu’une passe décisive lors des quatre premiers matches et marquant lors de la séance de tirs au but victorieuse contre Genève-Servette.