Défenseur de Genève-Servette, Simon Le Coultre n'avait plus été appelé sous les drapeaux depuis novembre 2023. Lucide et honnête, le Vaudois sait qu'il ne méritait pas sa place avant, mais que le travail réalisé depuis le début de la saison paie.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Ouf, je ne sais pas.» À la question de savoir quand était la dernière fois que Simon Le Coultre a porté le maillot de l'équipe de Suisse, la réponse du principal intéressé a au moins le mérite d'être honnête. Pourtant, entre son apparition ce jeudi soir face à la Suède et sa dernière, le 12 novembre 2023 face à la Tchéquie, 760 jours se sont écoulés.

Grâce à son bon début de saison, le défenseur de Genève-Servette a donc été appelé par Patrick Fischer pour disputer l'Euro Hockey Tour, cette semaine à Zurich. «C'est toujours positif d'aller avec l'équipe de Suisse, souligne l'arrière vaudois. Ça montre que le travail de l'été a payé et c'est une belle récompense pour le début de saison.»

Du positif aussi dans la non-sélection

Lucide, Simon Le Coultre sait pourquoi il n'a pas été convoqué en deux ans. «Ça ne sert à rien de se cacher: la saison dernière n'a pas été bonne et il n'y avait aucune raison qu'il m'appelle.» C'est toutefois grâce à une confiance retrouvée au sein d'une arrière-garde genevoise qui va mieux que le No 90 a pu redisputer quelques minutes avec la croix blanche.

Sans aucune nouvelle de Patrick Fischer depuis novembre 2023, le Vaudois ne se disait «pas déçu». «C'est toujours bien de représenter son pays, mais il y a tellement de joueurs de talent en National League, tempère-t-il. Il faut prendre positivement quand tu es appelé, mais aussi quand tu ne l'es pas. Tu peux te reposer et, surtout, travailler sur certains détails ou aspects du jeu.»

Les JO et le Mondial?

En étant de la partie cette semaine, Simon Le Coultre a donc réintégré le cadre élargi de l'équipe de Suisse. À moins d'une grosse surprise, il ne devrait toutefois pas faire ses bagages pour les Jeux olympiques de Milan, en février prochain: «On y pense toujours mais ça ne dépend pas que du joueur, révèle l'Aigle. Il faut se montrer sous son meilleur jour lors de ces tournois et après, la décision finale est entre les mains de Patrick Fischer.»

Même cas de figure pour le Mondial à domicile, qui aura lieu en mai prochain entre Fribourg et Zurich. Là aussi, le défenseur de 26 ans devra réaliser une bonne suite et fin de saison s'il veut prendre part à la compétition.

Jan Cadieux pour le futur

Par contre, pour ce qui est de l'avenir plus lointain, un grand changement a été annoncé par la Fédération le 3 décembre: à la fin de la saison, Jan Cadieux va succéder à Patrick Fischer. Ainsi, Simon Le Coultre va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, les deux hommes ayant décroché un titre de champion suisse et un en Champions Hockey League avec Genève-Servette.

«J'avoue ne pas avoir regardé la conférence de presse parce que j'étais dans le bus pour Davos», se marre Simon Le Coultre. Mais le défenseur vaudois le promet: il a toujours le numéro de son ancien coach, au cas où celui-ci cherche à le contacter à l'avenir.