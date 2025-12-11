La Suisse s'incline face à la Suède à domicile

L'équipe de Suisse a commencé les Swiss Hockey Games de Zurich par une courte défaite face à la Suède. La sélection nationale s'est inclinée lors des tirs aux buts (2-3).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce tournoi zurichois n'aurait pas pu mieux commencer pour la sélection de Patrick Fischer. C'est en effet sur une supériorité numérique que Tyler Moy a pu tromper le gardien Lars Johansson en étant le plus adroit pour reprendre un puck flottant devant le but scandinave (3e, 1-0). Muet depuis 19 matches, l'attaquant de Rapperswil a ainsi profité de ce début de rencontre pour se remettre quelque peu en confiance. Rappelons d'ailleurs qu'il avait été brillant avec la Suisse lors du dernier Mondial.

L'avantage helvétique n'a tenu que deux minutes, le temps pour Pär Lindholm de tromper Leonardo Genoni (5e, 1-1). Cette réussite suédoise est tombée après une période de flottement en zone défensive suisse. La suite du tiers a été très équilibrée et la formation suisse a fait plus que jeu égal avec son homologue nordique. En power-play, Damien Riat a pu profiter d'une belle passe de Denis Malgin pour ajuster le filet adverse (12e, 2-1).

Glauser renvoyé aux vestiaires

La seconde période a été terriblement animée. Pour le meilleur et pour le pire. Marcus Sörensen avait l'égalisation au bout de la palette dès la 23e minute. Sur un contre favorable, l'attaquant de Fribourg Gottéron a vu son puck se diriger en direction du but suisse. Mais Tim Berni a sauvé sur la ligne. Calvin Thürkauf a bénéficié d'un puck de break à la 23e minute en infériorité numérique. Mais le capitaine de Lugano n'a pas réussi à battre le gardien adverse.

La rencontre a bien failli basculer peu avant la mi-match. Sur une action en milieu de glace, Andrea Glauser a chargé le Suédois Frederik Olofsson. Le contact genou contre genou a forcé la main des arbitres qui ont renvoyé le joueur de Fribourg Gottéron sous la douche. Lors des cinq minutes d'infériorité numérique, les Scandinaves ont mis une énorme pression autour du but suisse. Mais Leonardo Genoni s'est démultiplié pour préserver l'avantage de son équipe. Asphyxiant! En fin de période, le Luganais Dario Simion a allumé le poteau adverse (39e).

Andre Petersson, évidemment

Le troisième tiers-temps a vu la Suède revenir immédiatement au score sur une contre-attaque parfaite. À la conclusion, Andre Peterrson a confirmé son excellente forme en club, avec les Langnau Tigers (42e, 2-2). En fin de rencontre, les deux équipes ont surtout pris soin de ne pas donner de surnombre. Mission accomplie puisque le score n'a plus évolué jusqu'à la troisième sirène. Lors de la prolongation, aucune des deux équipes n'a fait la différence. C'est finalement la Suède qui s'est imposée lors des tirs aux buts grâce à des réussites de Hugg et Nilsson.

L'équipe de Patrick Fischer disputera encore deux rencontres à Zurich. Samedi, elle se frottera à la République tchèque d'un certain Roman Cervenka (18h00). Le lendemain, ce sont les Finlandais qui feront face aux Suisses. Il s'agira des dernières rencontres avant les Jeux olympiques de Milan. Patrick Fischer devra donner sa liste des sélectionnés avant le 31 décembre prochain.