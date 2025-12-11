Voici les cinq choses à suivre cette semaine à Zurich

La sélection suisse dispute depuis ce jeudi son dernier tournoi de préparation avant les JO de Milan. À Zurich, les joueurs auront l'occasion de marquer ou perdre des points en vue du tournoi en Italie. Tour d'horizon des cinq thématiques de la semaine à venir.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Sauf retournement de situation drastique et tout de même peu probable (mais pas impossible), l'équipe de Suisse aura un visage très différent en février prochain au moment de faire son entrée en lice dans les Jeux olympiques. Avec une dizaine de joueurs de NHL, il ne peut pas en être autrement. «Aujourd'hui, je dirais que 75 à 80% de mon équipe est claire, précise Patrick Fischer. Mais il reste évidemment des incertitudes.»

Cela ne veut toutefois pas dire que le tournoi de Zurich, cette semaine, n'a pas d'intérêt. Déjà, il constitue une répétition avant le Mondial qui se déroulera ici d'ici six mois. Mais dans le cadre de Patrick Fischer, plusieurs internationaux jouent gros. Voici cinq points qui ont tout particulièrement m'intéresser ces prochains jours.

1 À quel poste va jouer Théo Rochette?

Junior, l'attaquant du Lausanne HC était un centre créatif à la fois doué offensivement et fiable défensivement. En arrivant à Lausanne, il est devenu épisodiquement un ailier, avant d'y jouer la plupart de ses minutes. «Pour tout dire, je suis à l'aise aux deux postes, m'a-t-il confié après l'entraînement de mercredi à Zurich. Je n'ai pas encore parlé à Patrick Fischer pour savoir ce qu'il attend de moi. Mais je sais que je peux m'adapter à toutes les situations.»

Le sélectionneur, lui, se réjouit de pouvoir compter sur plusieurs éléments polyvalents. Théo Rochette jouera d'ailleurs le premier match sur une ligne avec Tyler Moy et Gaëtan Haas. «Les trois peuvent jouer au centre, sourit le technicien. Mais c'est précisément à ça que servent ces tournois de préparation. Nous sommes là pour effectuer des tests. Mais c'est vrai que Théo a eu beaucoup de succès sur l'aile depuis son arrivée à Lausanne.»

2 Stéphane Charlin va-t-il marquer des points?

Au niveau des gardiens, la hiérarchie s'annonce compliquée à établir. Si la présence de Leonard Genoni (Zoug) est réglementaire, celle d'Akira Schmid (Las Vegas, NHL) est également particulièrement probable. Et pour la troisième place? C'est justement là que cela devient intéressant pour deux gardiens de clubs romands: Reto Berra (Fribourg) et Stéphane Charlin (Genève).

Le Zurichois de la BCF Arena a disputé le premier tournoi, tandis que l'Aigle est cette semaine sous les drapeaux. En configuration «Mondial», le jeune tiendrait la corde pour occuper le troisième poste. Mais les JO sont à ce point spécial que les cartes sont totalement redistribuées. Et au vu de la saison stratosphérique disputée par Reto Berra avec Fribourg, Stéphane Charlin va devoir sortir le grand jeu du côté de Zurich.

3 Comment vont Romain Loeffel et Gaëtan Haas?

Les deux Romands ont vécu une période sombre avec une commotion qui leur a pourri la vie. «On s'est beaucoup écrit, a détaillé Gaëtan Haas. On était dans la même merde et cela m'a fait du bien de pouvoir compter sur lui pour traverser cette phase très compliquée.» L'attaquant de Bienne a pu commencer la saison avant l'arrière de Berne. Mais les deux hommes sont aujourd'hui présents à Zurich et auront à cœur de prouver qu'ils ont leur place à Milan.

En temps normal, Gaëtan Haas et Romain Loeffel auraient probablement pu déjà réserver leur chambre au village olympique. Mais dans ces circonstances, leur place n'est évidemment pas assurée. À Zurich, ils ont deux ou trois matches pour prouver à Patrick Fischer qu'ils ont retrouvé l'intégralité de leurs moyens.

4 Tyler Moy peut-il confirmer et viser les Jeux?

La dernière fois que Tyler Moy a fait trembler les filets, il était encore possible de boire un verre en terrasse. C'était le 19 octobre dernier. Cela fait depuis 19 matches que l'attaquant de Rapperswil n'a pas marqué. Pourtant, Tyler Moy sort d'un Mondial fantastique au Danemark et en Suède. Avec 12 points, il a terminé dans le Top 10 des compteurs avec le même nombre de points que Sidney Crosby et à une longueur de Nathan MacKinnon. Rien que ça.

Mais avant ces deux semaines incroyables en Scandinavie, Tyler Moy a toujours paru à la limite pour évoluer au niveau international Qu'en sera-t-il cette semaine? Il avait déjà été sélectionné pour le premier rassemblent en Finlande et avait terminé la semaine avec un zéro pointé. Autant dire que la cote pour le voir à Milan monte jour après jour.

5 Que vaut Dominik Egli à ce niveau de jeu?

J'avoue que cette question ne hante pas mes nuits, mais me taraude. Le défenseur passé par Kloten, Bienne et Davos vit une deuxième très bonne saison en Suède. Il va revenir dans les Grisons dès le prochain exercice et j'avoue que c'est difficile de suivre sa progression. Sa venue lors du dernier Mondial (3 matches) ne m'a pas franchement appris grand-chose.

C'est précisément pour cette raison que je suis très curieux de le voir jouer avec l'équipe de Suisse en cette fin de semaine. Est-il vraiment un candidat pour une place de défenseur à Milan? En l'état, j'aurais tendance à répondre «Non» à ma propre question. Mais trois bons matches ici pourraient me faire changer d'avis.