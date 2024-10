Jan Dorthe, étudiant le jour et Dragon le soir

Samedi soir, Jan Dorthe a inscrit son premier but en National League à seulement 18 ans. Quelques jours plus tôt, le jeune attaquant de Fribourg Gottéron avait inscrit un triplé en Champions League. Pas de quoi lui faire perdre la tête.

Jan Dorthe a marqué son premier but en National League samedi contre Ambri Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout va très vite pour Jan Dorthe. Cet été, le jeune attaquant était destiné à renforcer Thurgovie en Swiss League pour se faire les dents. Intégré à la première équipe de Fribourg Gottéron, il a convaincu que sa place était à la BCF Arena et nulle part d'autre. «Ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, précise-t-il. C'est la raison pour laquelle il faut continuer de travailler dur et ne pas se laisser déconcentrer par ce qui se passe en dehors de la glace.»

Et il s'en passe des choses tant sur la surface gelée qu'en coulisses. Mardi dernier, il a profité de la Champions League pour marquer un triplé lors de la victoire 9-3 de son équipe contre Berlin. Samedi, au plus fort de la tempête pour Gottéron, il a inscrit son premier but en National League. Une action sur laquelle il a montré tout son sens du jeu et de l'effort. «J'évolue sur une ligne offensive avec de très bons joueurs, précise-t-il. Cela m'aide.» Certes. Mais Jan Dorthe sait également saisir cette opportunité.

«J'aime cet équilibre»

Ne pas avoir été envoyé comme «pigiste» à Thurgovie a un autre avantage. Il peut continuer ses études, lui qui est actuellement en école de commerce. Le mardi soir ou le week-end, il marque des buts devant 9000 personnes et le lendemain, il repart dans l'anonymat des salles de classe. «C'est un peu ça, rigole-t-il. Bon, je dois bien avouer que je ne peux pas toujours être présent. J'essaie d'y aller les après-midis. Cela me permet de me changer un peu les idées et de ne pas penser qu'au hockey. J'aime bien cet équilibre.»

Un anonymat tout relatif dans une ville comme Fribourg où les joueurs de Gottéron ont une aura un peu plus grande que la moyenne. Même lorsque l'on a 18 ans. «Il y en a quand même quelques-uns qui suivent le club, remarque-t-il. Ça arrive que l'on me parle des matches, mais ce n'est pas ce que je préfère. Je n'aime pas forcément être trop mis en avant.»

Cette double vie de joueur de Fribourg Gottéron et d'étudiant ne devrait pas cesser malgré ses bonnes prestations sur la glace. Malgré ses 18 ans, Jan Dorthe semble avoir la tête bien sur les épaules. «Je suis quelqu'un qui sait garder les pieds sur terre, précise-t-il. Je n'ai encore rien fait et ce n'est que le début de saison. C'est un bon début, bien sûr. Mais il faut continuer à travailler. C'est important de garder cet état d'esprit.» Travailler sur et hors de la glace, d'ailleurs. «Même si je suis un jeune joueur, je dois penser à mon avenir et c'est pourquoi l'école est importante. Surtout que je bénéficie de bons ajustements qui me permettent de tout concilier.»

Près de dix minutes par match

Sur la glace, il joue une dizaine de minutes par match. Plus ou moins selon les soirs. Il sent que sa progression est autant linéaire que rapide. «Les premiers matches, j'avais un peu de peine avec le rythme et la vitesse du jeu», précise-t-il.

Beaucoup de joueurs passant des juniors aux adultes constatent que le jeu se ralentit autour d'eux à mesure qu'ils en apprivoisent les subtilités du niveau supérieur. Et lui? «Je comprends ce sentiment, précise-t-il. Mais comme je joue avec une ligne plus offensive maintenant que lors de mes premiers matches, j'ai l'impression que le niveau monte encore d'un cran, surtout en ce qui concerne le style. Nous avons beaucoup de temps de glace en zone offensive et il faut que j'apprenne à jouer avec le puck. J'ai l'impression que cela va de mieux en mieux.»

Samedi contre Davos, outre son but, il a également distribué une passe décisive pour faire passer son total de points à trois depuis le début de saison. Si Fribourg Gottéron vit un premier mois de championnat pénible, l'avènement de Jan Dorthe à ce niveau est, au moins, un motif de satisfaction.

À noter que, selon «La Liberté», sa présence sur la glace ce mardi soir contre Straubing en Champions League est incertaine en raison d'une petite gêne qui l'a forcé à écourter son entraînement de lundi.