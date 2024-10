Rétrogradé à Fribourg, Yannick Rathgeb accepte son rôle en attendant mieux

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsqu'il a débarqué à la BCF Arena, Yannick Rathgeb n'aurait probablement pas imaginé vivre un début de saison chaotique à ce point. Fribourg Gottéron a perdu huit de ses onze premiers matches et le défenseur, lui, a même passé une soirée en tribunes dans le costume peu enviable de surnuméraire. C'était il y a dix jours pour la réception de Davos au lendemain d'une soirée cauchemardesque à Berne (3-6).

«Et je l'ai compris, précise-t-il. Jusqu'à présent, mes performances n'ont pas été à la hauteur et je comprends qu'il y ait des conséquences. Je ne suis d'ailleurs pas satisfait de moi non plus.» Ce soir-là, il a aussi payé pour les autres. «Si nous avions un contingent plus étoffé, il y en aurait peut-être eu d'autres», avait d'ailleurs avoué son entraîneur, Pat Emond, après le match.

Passée cette punition de 60 minutes, Yannick Ratgheb est revenu dans l'alignement en Champions League, mardi passé. Mais dans un rôle de septième défenseur qui n'est de loin pas en adéquation avec son statut dans l'équipe. «Mais je l'accepte», assure-t-il. Samedi contre Ambri, le Bernois de la BCF Arena a patiné une dizaine de minutes soit environ la moitié de ce qu'il serait censé jouer. «La situation évoluera comme elle évoluera, mais moi je dois trouver n moyen d'aider l'équipe quand même.»

Ce qu'il fait? Il se montre davantage vocal. «J'ai beaucoup de temps sur le banc, constate-t-il. Je peux en profiter pour donner plus d'énergie à mes coéquipiers. Dans le vestiaire aussi, j'essaie de faire ce que je peux pour avoir un bon mot ou les motiver. Si tu veux vraiment être dans le match, tu as besoin d'avoir de l'émotion sur la glace. Alors j'essaie de jouer ce rôle du mieux que je peux. Ce sont de petites choses, mais dans la tête, ça peut avoir son importance.» En attendant de retrouver une place dans l'alignement. Cela arrivera tôt ou tard, c'est sûr.

Un assist «très facile»

Lors du succès face à Ambri (4-3), Yannick Rathgeb s'est mis en lumière malgré sa dizaine de minutes de glace seulement. Une passe parfaite qui a permis à son jeune coéquipier, Jan Dorthe, de marquer le premier but de sa carrière en National League. «C'était une passe très facile, rigole l'arrière. Jan a gagné son duel dans le coin et a bien attaqué le filet, ce qui m'a donné une ligne de passe.» Ce qui a davantage plu au No 27, c'est l'intensité. «Durant ce premier tiers, nous avons vraiment su nous montrer agressifs et nous avons mis la pression sur Ambri. Nous pouvons construire sur cette base.»

L'intensité qui a fait défaut doit revenir peu à peu. «Ce sont des petits pas vers l'avant, poursuit Yannick Ratgheb. On ne peut pas espérer revenir au niveau de l'équipe de l'année dernière en un instant. Mais ce sont ces petites choses qui doivent nous permettre de nous en sortir.»

Dépense d'énergie identique

Même si Ambri est revenu de 3-0 à 3-3, Fribourg a pu livrer un premier tiers-temps très enlevé. Le premier de la saison. Les Dragons n'avaient en effet marqué qu'un but lors de la période initiale lors des dix premiers matches de la saison. Il y en a eu trois samedi. «Quand tu mènes au score, tout est plus simple, poursuit-il. Nous avons comparé nos valeurs du pulsomètre avec Ryan Gunderson. Tu ne dépenses pas plus d'énergie quand tu es mené que lorsque tu mènes. Mais dans la tête, cela change tout. Tu te sens plus léger et cela permet d'avoir un flow dans le match. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu cours après le score.»

Mais on l'a vu samedi avec le retour léventin, cette intensité est difficile à tenir durant 60 minutes. «Impossible, admet Yannick Rathgeb. Mais c'est justement là que les émotions doivent être positives. Et lorsqu'ils sont revenus à 3-2, tout le monde avait l'air abattu sur le banc. J'ai essayé de les motiver.» Samedi, le transfert phare de Fribourg Gottéron a montré la voie. Pas sur la glace, mais sur le banc. Cela a aussi son importance. En attendant mieux.