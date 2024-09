Jan Dorthe a épaté pour sa grande première avec Gottéron

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jan Dorthe au centre de Julien Sprunger et Raphael Diaz Photo: keystone-sda.ch

Lorsque Jan Dorthe est né en novembre 2005, Julien Sprunger était le meilleur buteur de Fribourg Gottéron avec 19 réussites durant la saison 2005/2006. Cette même année, Raphael Diaz en était à sa troisième saison complète dans l'élite. Mardi soir lors de la présentation des équipes sur la glace, les deux vétérans étaient à gauche et à droite du No 93 qui effectuait ses grands débuts en National League sous le maillot de Fribourg Gottéron.

Et c'est peu dire que le junior du club a épaté son monde lors de la victoire initiale contre le HC Ajoie (4-1). «Comme il évoluait en Suède la saison dernière, je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour cette saison, a précisé son entraîneur, Pat Emond. C'est une heureuse surprise de voir à quel point il est capable de jouer à ce niveau.»

Sur le 3-1 qui a mis son équipe à l'abri, Jan Dorthe a fait tout juste du début à la fin de son shift. Il aurait mérité une passe décisive. Elle ne lui était pas accordée au moment des interviews. «Mais ce sera peut-être corrigé», a-t-il remarqué. Bien vu puisqu'à 23h00, son premier assist a officiellement été crédité sur le but de Nathan Marchon.

Malgré son jeune âge, il n'a pas l'air intimidé. Ni par les micros ni par le fait de jouer devant plus de 9000 personnes. «C'est tout de même plus impressionnant la patinoire pleine», rigole-t-il. Il n'a appris sa participation à l'ouverture de la saison que le matin du match, même si plusieurs indices laissaient entrevoir cette issue. «Sa ligne avec Sandro Schmid et Nathan Marchon fonctionne bien, apprécie son entraîneur. Cela fait quelques matches qu'ils jouent ensemble et je ne voyais pas de raison de les dissocier.»

«On lui a rendu un bel hommage»

Au-delà de l'assist tardivement accordé, Jan Dorthe sait qu'il a répondu aux attentes dans des conditions pas évidentes, lui qui dispute sa première saison à ce niveau. «Ce qui me surprend le plus, c'est sa maturité, poursuit Pat Emond. Et quand je dis surprendre, c'est dans le sens où ce n'est pas commun de voir un jeune de 18 ans évoluer à un tel niveau tant offensivement que défensivement.» Et le technicien sait de quoi il parle puisqu'il a longtemps été un formateur à Genève-Servette avec qui il a notamment remporté deux titres de champion de Suisse M20.

Cette rencontre a commencé sous un tonnerre d'applaudissement pour une légende du club. Paul-André Cadieux, décédé lundi, a été salué par les 9000 et quelques spectateurs durant plus d'une minute particulièrement émouvante. Comme tout le monde - ou presque - dans la patinoire, Jan Dorthe a une histoire a raconté avec le mythique ancien joueur et coach. «C'était mon entraîneur lorsque j'étais tout tout petit, se souvient-il. Mais pour être franc, je n'en ai pas beaucoup de souvenir.»

Ce mardi soir, Fribourg Gottéron a dit au revoir à son passé. Mais les Dragons ont également vu une partie de leur futur avec Jan Dorthe. Il devra bien évidemment confirmer. Mais en seulement sept minutes de glace, il a déjà prouvé qu'il était à sa place.