«Pour moi, la 32e minute n'est pas le tournant du match»

Mercredi soir, Genève s'est incliné sur sa glace face à Lausanne (2-3). La décision est tombée lorsque les Aigles ont tiré sur le poteau et que le LHC a inscrit le but de la victoire sur un contre. Mais Jan Cadieux, le coach genevois, ne veut pas s'arrêter là-dessus.

Jan Cadieux (à gauche) juge le début de match de son équipe raté. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

D'un point de vue purement factuel, le derby entre Genève et Lausanne s'est joué à la 32e minute du match. À ce moment, les Aigles venaient de remonter un déficit de deux buts et, souhaitant capitaliser sur ce momentum, ont voulu prendre les devants et inscrire le troisième. Ils en étaient d'ailleurs tout proches lorsque, en bonne position, Sami Vatanen a tiré sur le poteau de Kevin Pasche.

Sauf que sur le contre et sept secondes plus tard, Lauri Pajuniemi a couché Robert Mayer et a inscrit le 3-2 lausannois. Score qui sera le même à la fin des 60 minutes de la partie, le GSHC ne parvenant plus à marquer dans cette rencontre.

À la question de savoir si cette action était le tournant du match, Jan Cadieux, l'entraîneur des Aigles, a répondu par la négative. «C'est la beauté du hockey, a-t-il commencé. Tu tires sur le poteau et de l'autre côté, il y a but. C'est le sport le plus rapide du monde. Mais pour moi, ce n'est pas le tournant du match. C'était la 32e des 60 minutes. C'est un événement et il reste du temps derrière.»

Un premier but qui coupe les jambes

Si la mi-match n'est donc pas la principale raison de la défaite de Genève ce mercredi, où se situe-t-elle? «On n'était pas prêts au premier tiers, explique simplement Jan Cadieux. Lausanne voulait davantage la victoire que nous et ils sont sortis plus forts.»

Pourtant, après une poignée de secondes, le GSHC s'est procuré deux grosses opportunités avec des tirs dangereux, mais non cadrés. «Oui, c'est vrai que si on regarde les 90 premières secondes, on a presque deux chances de marquer, avoue le coach des Aigles. Il y a des bonnes choses mais il faut qu'on reste concentrés et prêts dès le début.» Car ce sont quand même qui, après… 91 secondes, ont encaissé le premier but. «Ça coupe un peu les jambes», admet Jan Cadieux.

Tout n'est évidemment pas à jeter pour Genève après cette rencontre. «On est bien revenus dans le match au deuxième tiers, souligne par exemple le technicien. Mais on s'est trop découverts et, au final, on s'est tirés nous-mêmes une balle dans le pied.» Et concernant l'action de la 32e minute, Jan Cadieux veut que son équipe soit meilleure mentalement et accuse moins le coup après un tel but. Heureusement pour lui et ses protégés, ce genre de coup du sort n'arrive pas non plus chaque soir de match.