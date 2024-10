La rencontre de National League de ce lundi entre Genève et Langnau a été reportée. En cause, «des problèmes d'alimentation électrique à la patinoire des Vernets», communique la Ligue.

Genève-Langnau annulé à cause d'une panne électrique

Genève-Langnau annulé à cause d'une panne électrique

Genève ne va pas pouvoir jouer à la maison ce lundi soir. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il n'y aura pas de match de National League ce lundi soir aux Vernets. Déplacée en raison du calendrier de Champions Hockey League, la rencontre entre Genève et Langnau ne va pas avoir lieu, en raison «de problèmes d'alimentation électrique à la patinoire des Vernets», explique la Ligue dans un communiqué.

Contacté, le club du bout du Léman donne un peu plus de détails. Le problème vient d'un «accident sur la ligne électrique, lié aux travaux qui ont toujours lieu aux Vernets». «Heureusement, il ne s'agit que de dégâts matériels et aucune vie humaine n'est en danger», écrivent les Aigles dans leur communiqué. Actuellement, la glace est maintenue grâce à une alimentation auxiliaire. La tenue de l'entraînement du mardi matin ainsi que du derby de mercredi face à Lausanne ne sont, pour le moment, pas remis en cause.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C'est la poisse pour Genève-Servette, qui avait retrouvé son enceinte vendredi passé après plusieurs semaines de rénovation et un exil forcé en début de saison. La nouvelle date pour le match face à Langnau n'a pas encore été communiquée.