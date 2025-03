Langnau veut créer la surprise face à Lausanne

1/5 L'entraîneur Thierry Paterlini et son équipe. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

Sept des huit participants actuels aux play-off ont déjà atteint plusieurs fois les demi-finales des play-off. Le seul club qui n'y est encore jamais parvenu est Langnau. Outre le HC Ajoie, dernier du classement, la formation emmentaloise est également la seule des 14 de National League à n'avoir jamais atteint le deuxième tour des séries éliminatoires.

Cette année, les Tigres comptent bien entrer dans les livres d'histoire. Si elle crée la surprise et élimine Lausanne, vainqueur de la saison régulière qualification Lausanne, l'équipe dirigée par l'entraîneur Thierry Paterlini (49 ans), le meilleur buteur Dario Rohrbach (26 ans) et le vétéran Pascal Berger (35 ans) aura un statut particulier dans l'Emmental, région passionnée de hockey. Pour Pascal Berger, c'est encore plus spécial puisqu'il mettra un terme à sa carrière au terme du présent championnat.

En 2019, c'était tout proche

«Nous sommes conscients de cette chance et voulons profiter du momentum. Nous nous présentons à la série de quarts de finale contre Lausanne pour la gagner», déclare avec conviction le directeur sportif des Tigers Pascal Müller (45 ans).

Pour les SCL Tigers, il s'agit de la troisième participation aux play-off après 2011 et 2019. On n'oubliera jamais comment l'équipe et les fans ont fêté la première qualification il y a 14 ans en portant des maillots et des tenues verts, parce qu'ils étaient affichés en vert au Teletext. Mais ensuite, le soufflé est retombé et Langnau s'est incliné 4-0 contre le SCB en quarts de finale. Huit ans plus tard, les SCL Tigers ont touché une première fois la demi-finale du bout des doigts. Mais ils se sont finalement inclinés 4-3 face à Lausanne après une correction lors du dernier match sur les bords du Léman. L'occasion de prendre leur revanche se présente dès ce jeudi soir.

Un faim de Tigre

Contrairement à ce qui s'est passé par le passé, les SCL Tigers ont renoncé à toute festivité après la qualification pour les play-off, ce qui montre qu'ils en veulent plus. «Nous sommes très concentrés et nous croyons qu'il est possible d'atteindre les demi-finales. Notre avantage, c'est que nous pouvons nous présenter sans souci et sans ressentir de pression. Nous avons eu suffisamment de pression tout au long de la saison dans la lutte pour atteindre ces séries», explique Pascal Müller.

C'est avant l'introduction des play-off que les SCL Tigers ont connu les plus grands moments de leur histoire. Sous le nom de SC Langnau dans les années 1970, l'équipe a fêté son unique titre de champion, en 1976. En 1970, 1977 et 1978, l'équipe bernoise avait terminé à la deuxième place. Est-ce l'heure d'écrire l'histoire?