Bienne et son coaching staff n'ont pas vu une passe avec la main

À genoux, l'attaquant de Zurich Yannick Zehnder (n° 12) pousse le puck hors de la mêlée avec la main, tandis que le futur buteur Jesper Fröden (à g.) arrive en trombe. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Dans le duel entre Bienne et le nouveau champion de Suisse Zurich, tout était encore ouvert à cinq minutes et demie de la fin du match. Les Seelandais sont parvenus à freiner les Lions zurichois à plusieurs reprises. Puis Jesper Fröden a dépoussiéré le puck pour permettre à son équipe de mener 2-1.

Au premier coup d'œil, on pense que les Biennois ne sont pas parvenus à sortir la rondelle de la zone dangereuse devant leur solide gardien Harri Säteri. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'attaquant des Lions Yannick Zehnder (26 ans) repousse le puck avec son gant avant que Fröden ne marque.

Les Seelandais sur la glace indiquent en direction du banc des joueurs qu'un coach challenge doit être pris. Dans les tribunes, Gaëtan Haas, en convalescence, se lève immédiatement et appelle l'entraîneur des gardiens Marco Streit, assis devant le moniteur, pour qu'il vérifie la scène. Dans un tel cas, l'entraîneur et son staff ont 45 secondes pour demander à l'arbitre un coach challenge. Mais ill ne se passe rien.

La raison? «Nous avons d'abord vérifié que la scène ne comportait pas d'obstruction du gardien», explique Martin Filander après le match. «Ce n'est qu'ensuite que nous avons cherché une éventuelle passe de la main.» Mais comme le coaching staff cherche pour cela le bon angle de la caméra, le temps leur manque et le match redémarre. Le nouvel entraîneur de Bienne prend cette erreur à son compte.

Pas de coach challenge en Suède

Pour le Suédois, c'est une première pour son premier match en National League. En ligue suédoise, où il a travaillé jusqu'à présent, les entraîneurs n'ont pas de challenge à leur disposition: «Et là, je gâche ma première.»

Martin Filander est toutefois relativement satisfait de la prestation de son équipe: «Nous avons été beaucoup plus constants que lors des matches de préparation et nous avons gardé une chance de victoire ouverte pendant longtemps.» Jusqu'à ce que la passe de la main de Zehnder ne fasse basculer le match dans une autre direction.