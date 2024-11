Fribourg Gottéron a retrouvé de l'aplomb offensif

Fribourg a célébré une victoire face à Berne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Si l'on dissèque les trois premiers buts de Fribourg face à Berne ce vendredi soir, cela prête presque à sourire. Le premier de la soirée, tombée après 23 secondes, a été grandement facilité par un faux rebond de la bande qui a surpris le portier des Ours. Le second est marqué à la suite d'un tir derrière le but qui a rebondi sur la jambe d'un défenseur bernois. Et le troisième est survenu après deux lancers sur le poteau consécutif de la part des Dragons. Preuve qu'il y a encore du travail.

Mais la manière n'a pas vraiment dérangé Pat Emond dans le derby: «Un but est un but. On ne va pas commencer à analyser à chaque fois qu'on est chanceux ou pas.» L'entraîneur des Dragons rappelle aussi que ses joueurs ont eu de grandes chances de marquer et qu'au final, «c'est ça qui compte».

«Quatre buts, ce n'est pas arrivé souvent cette année», ajoute en plus Pat Emond. En National League, c'est d'ailleurs le plafond de verre de Gottéron. Si c'est bien la cinquième fois depuis le début de la saison qu'ils marquent autant, les Dragons ne sont pas encore parvenus à inscrire un cinquième but en une seule soirée.

«Encore beaucoup de travail»

«On sait qu'il reste énormément de travail à faire, mais on est sur la bonne voie», explique Dave Sutter. Le défenseur, qui a été officialisé à Genève juste avant la rencontre, pense que ces réussites vont faire du bien pour la confiance de ses coéquipiers. «Il faut juste être là au bon moment.»

Autre aspect positif dans les rangs fribourgeois, hormis les quatre buts, c'est qu'enfin, Gottéron s'est imposé après 60 minutes. Les quatre fois précédentes, il s'était incliné en prolongation ou aux tirs aux buts. «On n'avait pas eu de succès cette année et c'était le moment d'inverser la tendance», explique Pat Emond. Idéal, face au rival bernois.

C'est donc avec du positif dans ses bagages que Fribourg va se rendre à la Vaillant Arena ce samedi soir pour y affronter Davos, l'équipe en forme du moment. Les Grisons restent sur sept victoires consécutives, dix sur les onze dernières rencontres. Vendredi, ils sont même allés faire tomber Zurich chez lui. «Ça va être un gros match», prévient Pat Emond.