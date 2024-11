Fribourg remporte un derby fou face à Berne

Fribourg et Berne n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Photo: keystone-sda.ch

Un artifice assez simple pour débuter un texte de match est de dire, s'il y a un but en tout début de rencontre, qu'il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire. Sauf que cela a rarement été aussi vrai que ce vendredi à la BCF Arena, pour le derby des Zähringen entre Fribourg et Berne. Après 23 secondes, le score était déjà de… 1-1. Si la rencontre se poursuivait sur ce rythme, le score après 60 minutes aurait été de 156-156. Spoiler alert: ça n'a pas été le cas.

Mais revenons à ce début de soirée. Avant l'entrée des deux équipes, les supporters de Gottéron avaient un message à faire passer à leurs joueurs: «Combattez comme des guerriers!» Après 12 secondes de jeu, ils ont dû se dire que l'intitulé n'avait peut-être pas été assez clair. À ce moment, Berne a ouvert le score grâce à un tir du revers de Waltteri Merelä. Bien que dans un premier temps non accordée par les arbitres – la cage de Reto Berra ayant bougé avant que le puck ne franchisse la ligne – cette réussite a bel et bien été validée par les arbitres.

La chance avec Fribourg, pas avec Berne

Un coup sur la tête des Dragons qui n'a donc duré que 11 secondes. Le temps pour qu'un coup du sort vienne en aide à Pat Emond et ses troupes. La rondelle, qui devait gentiment atterrir dans la canne d'Adam Reideborn derrière la cage, a effectué un rebond des plus étranges contre la bande. Jakob Lilja, seul face au filet désert, n'avait plus qu'à pousser au fond. 23 secondes donc et déjà deux buts dans cette rencontre.

Forcément, la suite a été plus pauvre en buts, mais pas forcément en occasions – les deux équipes se rendant coup pour coup. Gottéron a pu à nouveau profiter de l'aide de la chance pour prendre les devants quelques minutes plus tard (7e). Depuis derrière la cage, le tir de Lucas Wallmark a rebondi dans les jambes de Joël Vermin et a fini sa course au fond des filets. De son côté, Berne a beaucoup moins été aidé par le destin. À l'image de Victor Ejdsell, qui a trouvé deux fois la barre transversale dans cette première période (9e et 17e). Un tiers qui s'est d'ailleurs terminé sur un score de parité après que Simon Moser a profité d'un puck traînant pour égaliser à 2-2 (14e).

Les pénalités font mal aux Ours

Meilleurs en début de deuxième période, les Ours ont voulu prendre les devants et garder l'avantage plus de 11 secondes. Ils y sont finalement parvenus, durant neuf minutes. À la suite d'un joli mouvement de Romain Loeffel, qui s'est retourné sur lui-même avant de tirer, Reto Berra a accordé un rebond qui est retombé directement sur la palette de Fabian Ritzmann (31e). Mais en fin de tiers et avec deux pénalités coup sur coup, les Bernois ont donné l'occasion à Gottéron de recoller au score.

Une égalisation qui est tombée à 9 secondes de la deuxième sirène et qui a fait beaucoup sourire à la BCF Arena. Après un tir de Sandro Schmid sur le poteau droit, Jacob de la Rose avait la cage vide. Sauf qu'il a lancé… sur ce même poteau droit. Heureusement pour Fribourg, Christoph Bertschy n'a, de son côté, pas tiré une troisième fois de suite sur ce montant et a plutôt inscrit le 3-3.

Une prolongation pour les départager

Au début du troisième tiers, Berne n'avait toujours pas réglé la mire en matière de punitions. Durant 56 secondes, Fribourg a eu l'opportunité d'évoluer à 5 contre 3. Une occasion que les Dragons n'ont pas laissée passer, Raphael Diaz allumant la cage bernoise d'un tir puissant (44e).

Alors que les supporters des Dragons pensaient se diriger vers la victoire, Merelä a dévié un lancer de Vermin et a remis les compteurs à zéro (57e). Il a donc fallu une prolongation pour départager les deux équipes dans ce derby. Une séquence qui a été entièrement dominée par les Ours – mais sans parvenir à trouver la faille. La fin de cette prolongation a surtout été marquée par un coup anodin de Tristan Scherwey sur Marcus Sörensen. Le Suédois ayant répondu de manière excessive, il a été envoyé sur le banc des pénalités et n'a donc pas pu prendre part à la séance de tirs aux buts.

Cela n’a heureusement pas péjoré les Dragons, qui ont été plus habiles et ont remporté la victoire face à leur voisin. Un succès qui fait du bien au moral avant de se rendre à Davos ce samedi.