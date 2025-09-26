Genève et la fâcheuse tendance à mal débuter son match

Pour la troisième fois de rang, Genève a encaissé un but sur l'un des premiers tirs adverses. Contrairement aux autres matches, les Aigles ne sont pas parvenus à retourner le score face à Rapperswil (3-4).

Genève a encore encaissé tôt face à Rapperswil. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le deuxième contre Zurich, le deuxième contre Ambri et le troisième contre Rapperswil. Sur les trois derniers matches, les attaquants adverses n'ont pas eu besoin d'énormément de tirs pour tromper Stéphane Charlin ou Robert Mayer devant les filets de Genève-Servette. Si, face aux Lions ou aux Léventins, les Aigles sont parvenus à retourner le score, cela n'a pas été le cas pour la réception des Lakers ce vendredi aux Vernets (3-4).

Ces débuts de match compliqués commencent à devenir la marque de fabrique du GSHC. Une caractéristique dont les Aigles et leur entraîneur se passeraient bien. «Notre début de match est frustrant et ce n'est pas comme cela qu'on veut entamer une rencontre à la maison, peste Yorick Treille. Il faut qu'on trouve des solutions.» Car pour le moment, le Français n'arrive pas à déterminer d'où vient ce problème des Grenat. «On a essayé d'ajuster un peu à l'entraînement et d'amener de la qualité, mais je n'ai pas la réponse pour le moment.»

Du côté de son défenseur Roger Karrer, même son de cloche. «C'est dur à dire et on cherche encore, avoue le No 25. On parle souvent avant le match et on dit qu'il faut être prêt, mais ce n'est pas encore ça.» Pour lui, le problème est sûrement mental. «Peut-être qu'on se met un peu trop de pression et qu'on tente des trucs trop compliqués», lâche le Zurichois du GSHC.

Un bon match dans l'ensemble

Là où c'est dommageable pour les Grenat, c'est que le reste de leur match face à Rapperswil est bon. Et au niveau des statistiques avancées, Genève aurait mérité de l'emporter ce vendredi aux Vernets. Mais il ne faut pas oublier de prendre en considération qu'il a longtemps couru au score face aux Saint-Gallois.

«Quand on est menés, on prend un peu plus de risques, analyse Roger Karrer. On doit jouer un peu plus agressifs quand il y a 0-0… ou jouer comme s'il y avait 0-2. Il faut retrouver la confiance.» Un sentiment que Genève va devoir aller chercher ce samedi dans les Grisons, face à un impressionnant HC Davos, qui a enchaîné huit victoires en autant de matches depuis le début de la saison.

«Comme la dernière rencontre de la saison»

Y a-t-il une recette miracle pour battre l'ogre grison? Yorick Treille en rigole dans un premier temps. «Ce qui va être important, c'est de jouer intelligemment sur la route et d'arriver avec une grosse force de caractère, analyse le coach. Mais aussi une solidarité défensive, pour que ce soit plus dur pour nos adversaires d'aller en direction de nos cages.»

Pour son objectif hebdomadaire, Genève a misé sur «six points, comme toutes les semaines avec trois matches». Et pour le faire, Roger Karrer prévient: «Il va falloir jouer comme si c'était la dernière rencontre de la saison.» Même si ce n'est que le neuvième pour le GSHC et qu'une défaite à Davos ne serait évidemment pas rédhibitoire.