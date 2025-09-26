Ce surprenant Rapperswil fait tomber Genève

Surprise de ce début de saison, Rapperswil est venu s'imposer aux Vernets. Les Saint-Gallois ont pris le dessus sur Genève grâce à un sublime solo de Julius Honka en fin de match (3-4).

Rapperswil est venu s'imposer aux Vernets. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Face à une surprenante équipe de Rapperswil (4e avant le coup d'envoi), les Genevois voulaient poursuivre sur leur lancée, eux qui ont enchaîné trois succès de rang depuis la gifle reçue à Lausanne. Mais les Saint-Gallois leur ont bien fait comprendre d'emblée qu'ils n'étaient pas au pied du podium par hasard.

Rapidement, les visiteurs ont pris l'avantage dans cette partie. Simon Le Coultre a voulu remonter le puck mais a été gêné par son gardien Robert Mayer. En perdant le contrôle de la rondelle, il a permis à Dominic Lammer d'ouvrir la marque (5e). Comme souvent ces derniers temps, les Grenat ont encaissé sur l'un des premiers tirs adverses.

Premier but officiel de Noah Rod depuis sa blessure

Heureusement pour eux, ils n'ont pas tremblé longtemps. Quatre minutes plus tard à peine, Markus Granlund a profité d'une rondelle qui traînait pour lancer, du back-hand, au-dessus du casque de Melvin Nyffeler (9e). Même si les Aigles poussaient, ce sont les Lakers qui sont rentrés aux vestiaires avec une avance d'un but, grâce à Jonas Taibel (16e).

Ce même attaquant de 21 ans qui s'est même offert un doublé dix minutes plus tard. Lors d'une percée, son tir s'est logé dans la lucarne de Robert Mayer. Menant 1-3, Rapperswil s'est peut-être dit qu'une victoire lui tendait les bras. Sauf que cette troisième réussite a eu le mérite de totalement réveiller les Grenat, qui ont commencé à mettre une incroyable pression sur la cage saint-galloise.

Problème pour eux, Melvin Nyffeler avait décidé de repousser tous les tirs genevois. Comment faire pour trouver la faille? Demander à un joueur de Rapperswil de glisser lui-même le puck au fond de ses filets, comme Jacob Larsson l'a fait (34e). Un but accordé à Noah Rod, lui qui a touché la rondelle du patin avant que le défenseur adverse en fasse de même. Avant la deuxième pause, Genève est même parvenu à égaliser, grâce à une merveille de passe de Jan Rutta directement sur Tim Bozon, qui n'avait plus qu'à pousser au fond (39e).

Julius Honka en solo pour la victoire

Dans le troisième tiers, le GSHC a poussé pour aller chercher les trois points. Noah Rod aurait pu être le héros du soir en contre et en box play (après une pénalité mal jugée par les arbitres), mais il n'a pas réussi à redresser parfaitement la rondelle (45e).

Alors que tout le monde pensait se diriger vers une prolongation, Julius Honka a décidé de briser les chevilles de Simon Le Coultre sur un magnifique solo, avant de loger la rondelle dans le haut du filet adverse. De toute beauté (56e). Cette fois, les Genevois n'ont pas su répondre et chute donc face à Rapperswil. Un résultat tout sauf idéal, avant de s'en aller affronter l'invaincu leader Davos ce samedi dans les Grisons.