Pour ce 7e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous avons analysé en profondeur les cinq clubs romands sans oublier de faire un petit détour par le Tessin pour saluer le retour de Linus Omark.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 7e épisode, on regarde où en sont les Romands après sept journées de National League. Déceptions? Surprises? On décortique tout ça.

Sommaire:

- Ajoie: enfin des points (dès 0:55)

- Bienne: il manque qqch (dès 16:05)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 29:10)

- Fribourg: dans les clous (dès 35:20)

- GSHC: 2e de NL (dès 57:45)

- Ce qui nous a fait mousser: Omark de retour (dès 1:13:10)

- LHC: une attaque de feu (dès 1:16:55)

